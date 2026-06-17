Ez most még 122 millió forintba került, de ezentúl senki sem matolcsyzhat a Magyar Nemzeti Bankban

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése a működés racionalizálása keretében felülvizsgálta a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét – tájékoztatta a 24.hu-t a jegybank. A lap szerint az MNB alapjaiban alakította át szabályrendszerét, így a jövőben már nem lesz lehetőség arra, hogy akár Varga Mihály jegybankelnök, akár más dolgozó éveken át halmozza ki nem vett szabadságait, „amit aztán a munkaviszony esetleges megszűnése esetén az adófizetők állhatnak”.

Mint azt a 24.hu korábbi értesülése alapján a 444 is megírta, Matolcsy György ex-MNB-elnök bruttó 170 millió forinttal távozott a munkahelyéről 2025-ben. Ebből bruttó 48 millió volt a versenykizárás, de volt egy bruttó 122 milliós tétel is szabadságmegváltás címén. Ami az első számítások szerint azt jelenthette, hogy Matolcsy a 12 éves munkaviszonya alatt alig volt szabadságon.

Az MNB most erről konkrét adatokat is küldött a lapnak. Közölték: Matolcsy György a szóban forgó tizenkét év alatt összesen 470 nap szabadságra volt jogosult, amiből mindössze 148 napot vett ki. Így „jogviszonya megszűnésekor 322 nap szabadság megváltására került sor a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezései szerint”. Időarányosan tehát több mint nyolcévnyi szabadságot nem vett ki Matolcsy, amit 122 millió forinttal honoráltak az adófizetők.