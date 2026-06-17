Ez most még 122 millió forintba került, de ezentúl senki sem matolcsyzhat a Magyar Nemzeti Bankban

POLITIKA

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése a működés racionalizálása keretében felülvizsgálta a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét – tájékoztatta a 24.hu-t a jegybank. A lap szerint az MNB alapjaiban alakította át szabályrendszerét, így a jövőben már nem lesz lehetőség arra, hogy akár Varga Mihály jegybankelnök, akár más dolgozó éveken át halmozza ki nem vett szabadságait, „amit aztán a munkaviszony esetleges megszűnése esetén az adófizetők állhatnak”.

Mint azt a 24.hu korábbi értesülése alapján a 444 is megírta, Matolcsy György ex-MNB-elnök bruttó 170 millió forinttal távozott a munkahelyéről 2025-ben. Ebből bruttó 48 millió volt a versenykizárás, de volt egy bruttó 122 milliós tétel is szabadságmegváltás címén. Ami az első számítások szerint azt jelenthette, hogy Matolcsy a 12 éves munkaviszonya alatt alig volt szabadságon.

Az MNB most erről konkrét adatokat is küldött a lapnak. Közölték: Matolcsy György a szóban forgó tizenkét év alatt összesen 470 nap szabadságra volt jogosult, amiből mindössze 148 napot vett ki. Így „jogviszonya megszűnésekor 322 nap szabadság megváltására került sor a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezései szerint”. Időarányosan tehát több mint nyolcévnyi szabadságot nem vett ki Matolcsy, amit 122 millió forinttal honoráltak az adófizetők.

Matolcsy György, az MNB elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén, 2019. november 18-án
Fotó: Botos Tamás/444
POLITIKA szabadságmegváltás mnb Matolcsy György
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Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA