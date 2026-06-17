Az északi-sarkköri Vorkuta város hatóságai elbontatták az elhagyott Jur-Sor település temetőjében felállított GULAG-emlékművet. A kommunizmus áldozatai előtt tisztelgő kompozíciót 2010 októberében állították fel. 33 áldozat neve mellett az ukrán címer is szerepelt rajta, az itteni, összességében több ezres táborban ugyanis részben ukránokat tartottak fogva és dolgoztattak, illetve temettek el.

A bontást a hivatalos közlések szerint az orosz–ukrán háború résztvevői kezdeményezték, arra hivatkozva, hogy a fogva tartottak jórészt a szovjethatalom ellen harcoló Ukrán Felkelő Hadsereg, az UPA fegyveresei és az ukrán nacionalista mozgalom, az OUN tagjai vagy szimpatizánsai voltak. A vorkutai városi adminisztráció a titkosítás alól 2004-ben feloldott dokumentumokra hivatkozva helyt adott a kezdeményezésnek.

A betiltott Memorial szervezet szerint a jur-sori volt az óriás vorkutai lágerkomplexum egyik fő emlékhelye. 1944 és 1950 között több száz elhunyt fogva tartottat temettek el itt. (via Meduza)