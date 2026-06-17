Messit a 32. percben simán kiállíthatták volna Algéria ellen, és akkor nincs a történelmi mesterhármas

Emlékeznek még Lionel Messi első válogatott mérkőzésére? A 2005-ös magyar-argentinon csereként állt be, majd megindult a magyar kapu felé, Vanczák Vilmos ráncigálta, majd Messi hátracsapott. Vanczák eljátszott a nagy halált, ahogy kell, Marcus Merk pedig kiállította a 17 éves argentint.

Messi a 2005-ös kiállítása után ballag az öltözőbe Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Sokak szerint a német játékvezetőhöz hasonlóan kellett volna cselekedni a lengyel Szymon Marciniaknak az argentinok Algéria elleni szerdai vb-meccsén is.

Messi 1-0-ás argentin vezetésnél úgy lépett oda Aïssa Mandinek, hogy az akár piros lapot is érhetett volna, de sárgát mindenképp. Végül egyik se lett. Az Athletic szakírója szerint Messi belépője kifejezetten veszélyes volt, de abban nem mert állást foglalni, hogy ki kellett volna-e állítani.

Pedig nem értem, mi a kérdés. Fordított esetben megússza-e lap, akár piros nélkül Aïssa Mandi, ha így lép oda Messinek. Nyilvánvalóan nem. Hogy egy kicsit szakmailag is árnyaljam: ha a Vasutas-stadionban egy SZVSE-Martfűn így lépnek oda Dobronoky Viktornak, akkor a lelátó egy emberként tüntet a pirosért.

A játékvezető a piros lappal elég nagy szolgálatot tett volna az algériai válogatottnak, akik így aligha szaladtak volna bele egy 0-3-ba az első meccsükön. A világ viszont szegényebb lenne egy újabb Messi-csodával, egy 38 évesen elért mesterhármassal. A lengyel játékvezető így járult hozzá ahhoz, hogy Messi beérje a vébék góllövőlistáját 16 góllal vezető lengyel származású német Miroslav Klosét.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Messit amúgy felnőtt pályafutása alatt összesen négyszer állították ki. A Vanczák elleni affér már a második eset volt, előtte nem sokkal a Barcelona B-ben kellett idő előtt lemennie. A 2020-21-es szezonban Barcelona-játékosként a bajnokságban és a kupában is kapott pirosat.