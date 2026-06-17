Mesterlövészek vadászták volna le a „kiemelten fontos célpontokat” a Trump-születésnapi UFC-gálán vasárnap

Az FBI meghiúsított egy merényletet, amelyet a Donald Trump 80. születésnapja és az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából rendezett fehér házi UFC-gálán hajtottak volna végre – írja a BBC az amerikai igazságügyi minisztérium közlései alapján. A szövetségi nyomozó iroda öt embert őrizetbe vett az ügyben.

A jelentés szerint robbanóanyaggal felszerelt drónokkal és mesterlövészekkel támadtak volna „kiemelten fontos” célpontokat.

Egy gyanúsítottat múlt héten fogtak el Ohio államban, ahol a nyomozók birtokába kerültek a többi feltételezett összesküvő üzenetváltásai. Az ügyészek szerint ezek alapján a szóban forgó férfiak radikálisan keresztény és kormányellenes nézeteket vallottak. A tervezett támadást idejekorán megakadályoztuk, közölte Kash Patel FBI-igazgató a közösségi médiában a „több államot érintő” műveletről. A név szerint is említett gyanúsítottakat (Tycen C. Propert, Bryan Omar Roát, Michael Allan Thomast, Daniel K. Eskridge-et és Abraham Hermosillo Alvarezt) négy különböző államban, Ohióban, Kaliforniában, Missouriban és Nebraskábsan fogták el.

Buli a Fehér Ház kertjében Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A vonatkozó dokumentumok szerint a merényletet drónok bevetésével indították volna, úgy keltve pánikot a Fehér Ház kertjében összegyűlt tömegben, hogy az emberek a puskákkal várakozó mesterlövészek irányába próbáljanak menekülni. A támadók újabb hullámának ezt követően meg kellett volna rohamoznia a Fehér Ház kapuját. A magát „Vanguard of the Old Republic” néven identifikáló, egyelőre pontosan nem meghatározott létszámú csoport feltételezett távlati célja az volt, hogy „forradalmat” robbantson ki az Egyesült Államokban.

A születésnapi-jubileumi UFC-eseményen 4300 meghívott vett részt a kertben, míg a környéken felállított szurkolói zónában 85 ezren követték a verekedéseket vasárnap.

Magáról a gáláról itt írtunk, arról meg itt, hogy Eric Trumpot, az elnök fiát utóbb megvádolták, hogy a meccsek „megbundázhatóságáról” érdeklődhetett. (BBC)