Orbán: Ne induljon ki abból, hogy az emberek mit mondanak az egészségügyről, jobb, ha a tényeket nézzük!

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  • Orbán Viktor szerdán Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót a Patrióta pártszövetség másnapi csúcstalálkozója előtt.
  • Mi többek között arról kérdeztük a volt miniszterelnököt, hogy beszélt korábban arról, hogy ő a felelős a választási vereségért, de ez pontosan mit jelent, személy szerint miben hibázott.
  • Illetve, hogy bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább.
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