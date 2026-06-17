Orbán: Ne induljon ki abból, hogy az emberek mit mondanak az egészségügyről, jobb, ha a tényeket nézzük!

Vitézy Dávid a 444-nek: A kormányzati működés nyomokban sem emlékeztet az előzőre

Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben – mondta első miniszteri nagyinterjújában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.