Tovább csökken a benzin és a gázolaj piaci ára

Csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu. Az üzemanyagpiaci portál szerint a dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, ami a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet.

A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

Illusztráció: Julius-Christian Schreiner/dpa via AFP

Június 18-án az átlagárak tehát a következők lesznek:

95-ös benzin: 630 forint/liter,

gázolaj: 641 forint/liter.

A védett árak alapján a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják továbbra is.

Magyar Péter miniszterelnök a héten azt írta, már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. Mind a kőolajár csökkenése, mind a forint euróval és dollárral szembeni erősödése az iráni háborút lezáró béke hírének köszönhető. A világpiaci árak már az iráni háború kitörése előtti napok szintjét közelítik. A kormány korábban éppen e két feltételhez kötötte a védett üzemanyagárak rendszerének megszüntetését.