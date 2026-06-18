Az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amelyeket még Matolcsyék szedtek össze

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Új gazdára találhatnak a Matolcsy György jegybankelnöki éveiben megálmodott, megszerzett és súlyos milliárdokért felújított épületek, Varga Mihály az MNB jelenlegi elnöke májusban ugyanis három ingatlant is megvételre kínált. Pontosabban az MNB leányvállalataként működő, MNB-Ingatlan Kft.

A jegybanki alapítványok révén az MNB-nél maradt ingatlanok eladása nem új keletű ötlet. Varga Mihály már az MNB-botrány kirobbanása után közölte, minden olyan dolgot, ami nem kapcsolódik szorosan a jegybank alapvető feladataihoz, meg fog szüntetni, le fog építeni. A folyamat pedig nyilvánvalóan hosszadalmas lesz, Matolcsyék ugyanis a jegybanki alapítványokon keresztül rengeteg ingatlant vettek meg, illetve néhányukat adták tovább, gyakran a fia, Matolcsy Ádám és körének érdekeltségébe.

Az már eddig is tudható volt, hogy Vargáék el akarják adni a balatonakarattyai ingatlanegyüttest, erről tavaly május utolsó napjaiban adott ki az MNB egy közleményt, ám azóta semmilyen információ nem jelent meg a tranzakcióról, azt sem lehetett tudni, mennyiért adná tovább azt a jegybank. Idén februárban én is küldtem kérdéseket a jegybanknak a BOKK értékesítésével kapcsolatban, válasz azonban nem érkezett a megkeresésemre.

Fotó: Kiss Bence/444

Majdnem napra pontosan egy évvel az eladás bejelentése után viszont megjelent egy pályázati felhívás a balatonakarattyai oktatási- és képzési központ eladására vonatkozóan. Azonban nem ez az egyedüli ingatlan, amitől megszabadulna Varga Mihály, még két másik, Budai Várban található épülettől is megválna. Az ügy pikantériája, hogy megvan arra az esély, hogy a három ingatlant összességében veszteséggel adná el az MNB, ha a kikiáltási ár közelében sikerül értékesíteni az ingatlanokat. M

A három ingatlan kikiáltási ára összesen 23 milliárd forint, miközben Matolcsyék az ismert információk szerint a vásárlással és a felújításokkal együtt 36,5 milliárd forintot költöttek.