Hernádi Zsolt lemondott a Corvinus fenntartói kuratóriumának éléről

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„Meggyőződésem, hogy az alapítványi működési forma jót tett a Corvinusnak. Ugyanakkor látom, hogy a közelgő jogszabályváltozás folyamán az egyetem valamilyen más és új feltételrendszer mellett fog működni. Bízom abban, hogy az új megőrzi a mostani vívmányokat és a változtatások egy még jobb egyetem irányába indulnak el” – írta nyilatkozatában Hernádi Zsolt Mol-vezér, aki ezzel szerdán lemondott a Maecenas Universitatis Corvini, vagyis a Budapesti Corvinus Egyetemet (BCE) fenntartó alapítvány éléről.

Hernádi úgy tartja helyesnek, hogy „új rendszer kialakításában régi elnökként én ne vállaljak szerepet – hiszen óhatatlanul elfogult lennék a saját munkámmal szemben”. A megüresedett elnöki pozícióra Miskovicz Tibort, az alapítvány titkárát javasolja.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója beszél a Corvinus Egyetemen 2019. április 24-én.
Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A Mol-vezér szerint a Corvinus mintaprojekt volt az egyetemi modellváltásban. „Vissza akartuk tenni a Corvinust a nemzetközi közgazdaságtudomány térképre. (...) Aki ismer, tudja, hogy soha nem vagyok elégedett, ugyanakkor nagyon büszke vagyok az eddig elért eredményekre” – írja Hernádi, majd sorolja: megteremtették „a stabil működés feltételeit”, megháromszorozták a költségvetést, új stratégiát alkottak, fejlesztettek, korszerűsítettek, növelték az ösztöndíjakat és versenyképessé tették az oktatók fizetését, életpályamodelljét. Angol nyelvű képzés, a HVG Diploma rangsorának éle, helyezés a Financial Times listáján, satöbbi.

Átalakulóban

A BCE szenátusa kedden szűk többséggel (14 kontra 11) szavazott le egy, a fenntartói alapítvány kuratóriumának lemondatásáról és elszámoltatásáról szóló nyilatkozatot. A javaslatot benyújtó Toronyai Gábor, aki a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Corvinuson működő szervezetének elnöke, a 444-nek azt mondta, hogy a kekváknál a szenátust úgy állítják össze, hogy a végén a menedzsmentnek mindig többsége legyen.

A Corvinus volt az első egyetem, ami közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) fenntartásába került. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány akkor 81 942 946 darab Mol-részvénnyel is gazdagodott, így lett az olajvállalat 10 százalékos tulajdonosa, ami csak idén mintegy 24 milliárd forintnyi osztalékra jogosította fel.

A Corvinust a következő néhány évben szinte kivétel nélkül minden egyetem követte a modellváltásban – még ha sokszor egészen látványos volt a tiltakozás az egyetem vezetősége, vagy akár a hallgatóság részéről is. Ezekről a tapasztalatokról épp a Corvinus Egyetemen vitatkozott számos egyetem oktatója, professzora, szakszervezetise és hallgatója június elején.

A parlament a június 9-én benyújtott, „Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról” szóló törvénnyel két lépcsőben szünteti meg a kekva-modellt, a felsőoktatási intézményekben 2027. augusztus 31-ig. Változás azonban már korábban is várható az alapítványi kuratóriumban, hiszen a kormány ugyanebben a törvényben 4 évben maximalizálná a tagságot (ahogy a felügyelőbizottságokban is) azzal, hogy a tag legfeljebb egyszer jelölhető újra.

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