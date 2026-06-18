J. D. Vance: Ha az izraeli kormányban lennék, talán nem támadnám az egyetlen erős szövetségesemet, amely az egész világon még megmaradt

Az éles hangvételt híresen meg nem vető J. D. Vance most az európai országok és Volodimir Zelenszkij után most Izraelt osztotta ki. Egészen pontosan az amerikai–iráni békemegállapodás izraeli kritikusait, miközben a még csak előzetes megállapodást annak több elemét félreértelmezve vagy pontatlanul bemutatva próbálta megvédeni – írja a New York Times.

„Donald J. Trump jelenleg az egyetlen államfő az egész világon, aki szimpatizál Izrael államával” – mondta Vance. Hozzátette: „Ha az izraeli kormány tagja lennék, talán nem támadnám azt az egyetlen erős szövetségesemet, amely az egész világon még megmaradt.”

A megállapodást egyre több bírálat éri izraeli törvényhozók, valamint washingtoni republikánus politikusok részéről is. Kritikusai szerint az egyezség gazdasági könnyítéseket ad Iránnak, miközben az iráni atomprogramról szóló tárgyalásokat későbbre halasztja.

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Vance szerint megkezdődött az a 60 napos időszak, amely alatt az Egyesült Államoknak és Iránnak meg kell állapodnia az iráni atomprogram és egyéb vitás kérdések jövőjéről. Izrael nem részes fele a megállapodásnak. Izrael és a libanoni, Irán által támogatott Hezbollah közötti harcok ugyanakkor veszélyeztették az amerikai–iráni tárgyalásokat, ami egyre nagyobb frusztrációt váltott ki az amerikai tisztviselőkből. Egy nappal korábban maga Trump is bírálta Izraelt katonai hadműveletei miatt.

Vance arra is emlékeztette a megállapodás izraeli bírálóit, hogy (állítása szerint) az Izraelt védő fegyverek kétharmada amerikai gyártmányú, és amerikai adófizetők pénzéből finanszírozták.

Az Iránnak nyújtandó szankcióenyhítéseket kritizálóknak Vance azt üzente, hogy Iránnak előbb „változtatnia kell a viselkedésén”, igaz, a megállapodás több kedvezményt is tartalmaz, köztük olyan szankciós mentességeket, amelyek már a memorandum végrehajtásának megkezdésekor életbe lépnek.

Vance azt állította, hogy az Irán elleni olajszankciók feloldása „nem jelent új előnyt” az ország számára. Ez annak ellenére hangzott el, hogy a háború előtti szigorú gazdasági korlátozások miatt Irán csak jelentős árengedménnyel tudta értékesíteni az olaját. A szankciók feloldásával viszont magasabb áron adhatja el termékeit, több vevőhöz juthat el, és többféle valutában kaphat érte fizetséget.