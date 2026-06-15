Amerika semmit, Irán viszont sokat nyert a tervezett békemegállapodás szerint

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Ha a három teljesen kiszámíthatatlan és megbízhatatlan főszereplő közül egyik sem húz váratlant, június 19-én, pénteken aláírnak egy olyan békeszerződést Svájcban, ami egyrészt befagyasztja az iráni háborút, másrészt enyhít az emiatt a világgazdaságra nehezedő nyomáson. Ha nem is ezekkel a szavakkal, de június 14-én ezt jelentette be a 80. születésnapját ketrecharcbulival ünneplő Donald Trump.

Trump a 80. születésnapjára rendezett ketrecharcgálán
Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Az amerikai elnök hasonló dolgokat már sokszor jelentett be azóta, hogy idén február 28-án az USA és Izrael megtámadta Iránt, most viszont a hamarosan aláírandó békeszerződés tényét a többi érintett is megerősítette. A harcoló felek közt mediáló Pakisztán miniszterelnöke és az iráni külügyminiszter-helyettes szerint is van egyezség. A gondot csak az jelenti, hogy mintha nem mindenki ugyanarról az egyezségről beszélne. Valamint hogy péntekig az irániak, az amerikaiak és az izraeliek is meggondolhatják magukat, vagy húzhatnak olyat, ami teljesen kisiklatja a nagy nehezen összekalapált megállapodást.

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