Király Nóra civiljei közel félmilliárd közpénzt kaptak két év alatt

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Két év alatt több mint 455 millió forint állami támogatáshoz jutottak a Király Nóra fideszes képviselőjelölthöz köthető civil szervezetek – derül ki az RTL Híradó gyűjtéséből. A fideszes politikus állítja, egyesületei pártpolitikától függetlenül működnek.

Király Nóra
Fotó: Németh Dániel/444

A szervezetek a Nemzeti Kulturális Alaptól (63 millió forintot), a Bethlen Gábor Alapkezelőtől (14 millió forint) és Rogán Antal korábbi minisztériumától kaptak (379 millió forint) közpénzt. A híradó a Fiatal Családosok Klubjához (Ficsak), a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesülethez és a Zöld Követ Egyesülethez beérkezett pénzeket összesítette. Király a kampány idején többször megjelent az egyesületek videóin, de volt olyan szervezet is, ami Király Nóra Digitális Polgári Körét (DPK) népszerűsítette.

A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje a választás után alig pár nappal bocsánatot kért a gyűlöletkampányokért, miközben azt bizonygatta, hogy semmit sem tehetett a megvalósulásuk ellen. Azt is mondta, hogy Orbán Viktornak már a választás estéjén le kellett volna mondania. Májusban arról posztolt, hogy a volt miniszterelnöknek nem Dopemannel kéne értékelnie a választási eredményt, a Fidesz-kongresszus után pedig arról, hogy ugyanaz a mentalitás folytatódik, ami megbuktatta a 16 évig kormányon lévő pártot.

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