Őrizetbe vették a Robert Kuzovkov orosz ellenzéki művész elleni merénylet egyik gyanúsítottját

Őrizetbe vették a Robert Kuzovkov orosz ellenzéki művész elleni gyilkos merénylet egyik gyanúsítottját Lengyelországban, a férfi georgiai útlevéllel rendelkezik – posztolta Donald Tusk kormányfő az X-re. Tusk szerint a hatóságok jelenleg a megrendelő kilétének felderítésén dolgoznak.

Tusk szerdán arról beszélt, minden jel szerint politikai gyilkosság történt, de „várni kell a bizonyítékokra”. Amennyiben Kuzovkovot orosz megrendelésre gyilkolták meg, „nagyon komoly, nemzetközi jelentőségű tényről van szó” – mondta a lengyel kormányfő.

Robert Kuzovkovot, a 2021 óta Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznevű orosz ellenzéki karikaturistát és előadóművészt hétfőn lőtték agyon a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában. Az elkövető elmenekült.

Szemjon Szkrepeckij berlini akciója Oroszország napján Fotó: Vasily Krestyaninov/SOPA Image/Vasily Krestyaninov / SOPA Images via Reuters Connect

A lengyel hatóságok először két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe a Biala Podlaska-i fehérorosz főkonzulátus közelében, de miután kiderült, hogy nincs közük a gyilkossághoz, szabadon engedték őket.

Kuzovkov ismert volt a közösségi médiában az orosz eliten gúnyolódó performanszairól, karikatúráiról. Vlagyimir Putyin orosz elnököt bírálta, és kigúnyolta például Ramzan Kadirov csecsen vezetőt is.