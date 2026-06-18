Zsoltibácsi-ügy: most a Fidesz épít támadást Magyar ellen, újabb pofont adva az áldozatoknak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Jó, akkor fussunk neki újra a nem létező „Zsolti bácsi”-ügynek.

Legutóbb május elején írtuk meg, hogy hogyan viszi el a fókuszt a gyermekvédelemben történt visszásságokról, és főleg a Szőlő utcai ügyről az, hogy a fél ország Zsolti bácsit keresi. Azt a Zsolti bácsit, akinek semmilyen köze nincs a Szőlő utcai ügyhöz.

Emlékeztetőül: a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa ellen tavaly májusban indult eljárás, majd ősszel Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója a Válasz Online-nak adott interjújában arról beszélt, hogy két nagyon magas rangú politikus védheti Juhászt, „[a]z egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.” Utóbb kiderült, hogy Kuslitsnak nincs bizonyítéka erre az állításra, csak szóbeszédre alapozva beszélt róla az interjúban, ettől függetlenül pillanatokon belül felmerült Rogán Antal és Semjén Zsolt neve a közbeszédben, többek közt ellenzéki politikusok közbenjárásával.

Zsolt(i) bácsi ügye viszont Juhász Péter egykori politikus egy videójában bukkant fel, egy megkérdőjelezhető hitelességű nyilatkozó azt állította, hogy 10 évvel ezelőtt Ózdon odament hozzá két fiatal, akik elmondták neki, hogy egy Ózd környéki gyermekotthonba rendszeresen járt „egy nagyon magas rangú politikus fekete autóval”, általában esténként, akinek fiúkat vittek, vagy aki bement a fiúkhoz, „olyan 10-12 éves srácokhoz”, és szexuális kapcsolatot létesített velük. A fiúk nem látták az arcát, de megismerték a hangját, felismerték a tévében, és elmondták, hogy

„hát hiszen ez a Zsolt bácsi.”

Innen már tényleg pillanatok kérdése volt, hogy Arató Gergely DK-s politikus az Országházban felkérdezze Semjén Zsoltot, aki emberemlékezet óta nem látott összeomlást produkált. Az ügyre rárepült az ellenzék, és természetesen az akkor még kormányon lévő Fidesz-KDNP is, mindkét oldal igyekezett politikai tőkét kovácsolni az esetből.

Mint azt többször is megírtuk már: két különböző ügyről van szó, soha, semmilyen bizonyíték nem volt arra nézve, hogy ezek összefüggenének egymással. Sőt, az ózdi zsoltibácsizással kapcsolatban még arra sincs semmilyen értelmezhető bizonyíték, hogy egyáltalán van ügy.

Ez azonban nem zavart ekkor már senkit, a DK egyenesen kampányeszközzé emelte a zsoltibácsizást, és szakmailag súlyosan kifogásolható interjúkat kezdett el készíteni a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatójának áldozataival, ahogy Juhász Péter is hasonló módszerekkel interjúzott egyikükkel, majd Magyar Péter és Bódis Kriszta is beszállt, ők egy 11 éves, gyermekvédelemből szökött gyereket faggattak, szintén súlyos morális és etikai kérdéseket felvető módon.

A DK által megszólaltatott egyik áldozatot tavaly novemberben kétszer is kihallgatták az ügyészségen a Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárás keretében.

Aztán ahogy az ilyen esetekben lenni szokott, miután a köz figyelme más irányba fordult, kikopott a politikusi repertoárból is az áldozatok faggatása, a zsoltibácsizás pedig már csak említés szinten bukkant fel időről időre.

A kormányváltás után viszont megint lendületet kapott a téma.

Április 20-án Juhász Péter bejelentette, hogy gyűjtést indít, hogy fény derüljön Zsolti bácsi kilétére, mert mint mondta:

„Én tudom [hogy ki ő], de ez a tudás nem állja ki a jog próbáját, mert nem tudom bizonyítani. Viszont számtalan információ kering, miszerint lehet olyan, akinél van bizonyíték erre. ”

Juhász 10 nap alatt 100 milliót kalapolt össze, az összeg azt illetné meg nyomravezetői díjként, aki a bíróság előtt is bizonyítani tudja, hogy ki az a Zsolt bácsi.

Eközben azonban a Tisza Párthoz közeli Kontroll is készített interjút azzal a fiúval akit a Szőlő utcai ügy koronatanújának neveznek (és akit korábban, kitakart arccal még a DK szólaltatott meg, majd tavaly ősszel az ügyészség is meghallgatta kétszer). A fiú azt állította, hogy Juhász Péter Pál bántalmazta őt, majd azt is mondta:

„Zsolti bácsi ott volt, akit így ismernek most (…), ez egy politikus személy volt. Én csak annyit láttam belőle (…) sötétbe levitt a Péter bácsi és akkor amikor megtörtént a szexuális aktus a Zsolti bácsival, akkor én őt nem láttam. És akkor láttam meg, amikor végzett és felöltözött és felkapcsoltam a villanyt. És csak ennyit láttam belőle. Én nem ismertem még akkoriban a politikus személyeket, hiszen 14 éves gyerek ne is ismerje a mai világban a politikát, élje a gyerek énjét.”

Vagyis ezen a ponton hangzott el először az állítólagos Zsolti bácsi és a Szőlő utcai javítóintézet, illetve Juhász Péter Pál neve ugyanabban a kontextusban. Még egyszer: korábban és azóta sem merült fel semmilyen hivatalos módon, hogy ennek a két ügynek bármi köze lenne egymáshoz.

A Kontroll interjúja szakmailag és morálisan is súlyosan megkérdőjelezhető módon készült, túl azon, hogy a riporternő sugalmazó kérdéseket tesz föl, a nyilatkozó szemébe lámpa világít, a végén ráadásul elhangzik az is, hogy a lap „már tudja, hogy ki Zsolti bácsi, ugyanakkor ezt a személyiségi jogok védelme miatt nem hozhatjuk nyilvánosságra”.

Hogy a nyilatkozó mennyire zavart állapotban volt, azt talán az is jól bizonyítja, hogy a Kontroll videójában előbb jelezte, hogy az interjú után elmegy és vallomást tesz, nem sokkal később azt írta, hogy attól tart, a jogi eljárásban nem tudná kellően bizonyítani az állításait, ezért mégsem tesz vallomást, és a nyomást sem bírja, majd egy nappal később ismét meggondolta magát, és azt üzente, hogy mégiscsak tesz vallomást, ám mindenkit arra kért, ne hagyják magára és álljanak ki mellette, ha megpróbálják őt hitelteleníteni, végül bejelentette, hogy bement az ügyészségre és elmondta, hogy ki az a Zsolti bácsi.

Ez volt az a pont, ahol viszont újra beszállt a történetbe a „másik oldal” is.