Teljes agyrém, ami a Zsolti bácsi-ügy körül történik

Kezdjük azzal, hogy Zsolti bácsi-ügy, abban a formában legalábbis, ahogy azt az emberek szeretnék, nincsen.
Ehhez képest megint (még mindig) ott tartunk, hogy Zsolti bácsit keresi a fél ország, iszonyú pénzek mozdultak meg egy közösségi gyűjtés kapcsán, és hatalmas a várakozás. Csak az a kérdés, hogy pontosan mire.
Az egyik oldalról könnyű erre a kérdésre válaszolni: annak a bizonyos Zsolti bácsinak a leleplezését várják tömegek, akiről szeretnék hinni, hogy elmondhatatlan dolgokat csinált, és azt szeretnék, ha ezért megbűnhődne.
A másik oldalról nézve viszont sokkal tragikusabb a helyzet, ugyanis a tömegek reményét egy gyenge lábakon álló, és egyre gyanúsabb, alapjaiban is hibás felvetés adja. Amit többen is meglovagoltak, egyértelmű haszonszerzési céllal.
Érdemes átvenni újra, hogyan jutottunk idáig.
2025. szeptember 22-én, az őszi ülésszak kezdetén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szót kért, felszólalását pedig így kezdte:
„Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”
A helyzet az, hogy bár sokan ezt a Belzebub-beszédet szeretik úgy értelmezni, hogy Semjén magára rántotta a Zsolti bácsi-ügyet (nem zörög a haraszt, stb.), valójában már ezen a ponton sem erről volt szó.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A házkutatás után egy nappal a Központi Nyomozó Főügyészégen ki is hallgatták tanúként az Együtt volt politikusát, de nem úgy, ahogy azt Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető elképzelte.
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
Egy hónapra.
A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szóló miniszteri jelentéssel kapcsolatban súlyos formai és tartalmi aggályok merültek fel.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.
A fiú 14 évesen került be a Szőlő utcába, ahol elmondása szerint az igazgató szexuálisan, mások fizikailag bántalmazták.
Mindkét oldalon azt látjuk, hogy a kiemelt alakok áldozati pozícióba emelésével a politikai tétek növekednek: a kormánypártok úgy védik Semjént, mint az utolsó bástyát, ami elválasztja őket a bukástól, az ellenzékiek pedig Juhászban látják a mártírt, aki ugyan az igazságot akarta kimondani, a hatalom mégis megpróbálta őt elhallgattatni.
Puzsér szerint a Juhászt ért fenyegetéssel a hatalom azt üzeni, a megtorlásnak bárki lehet a következő célpontja.