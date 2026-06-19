Beköszönt az EU-nak az új bolgár miniszterelnök, új Orbán a házban

Bulgária megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, mert az negatív hatással lehet a bolgár gazdaságra, továbbá a kormány nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével - jelentette ki Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozójára érkezve.

Friedrich Merz német kancellár mutat valamit Rumen Radev bolgár miniszterelnöknek az EU-csúcson 2026. június 18-án. Fotó: NICOLAS TUCAT

A Reuters azt írja, az EU által hétfőn kibővített szankciós listára 34 személy és 47 szervezet került fel, utóbbiak kapcsolatban állnak Oroszország katonai és ipari komplexumával, az olaj- és gáztankerekből álló úgynevezett árnyékflottával, illetve politikai befolyásolási tevékenységekkel.

A listára felkerült egy orosz ortodox püspök is, nem is akárki: az a Kirill pátriárka, akit korábban Orbán Viktor és az előző magyar kormány vétója védett. Az EU már 2022-ben megpróbálta szankcionálni Kirillt, azzal vádolva, hogy támogatja Ukrajna teljes körű megszállását, és revizionista propagandát terjeszt. Az Orbán-kormány azonban többször is bevédte a háborúpárti orosz egyházi vezetőt, és a kérdést a vallásszabadság ügyének nevezte. Az új kormány azonban már jelezte: kész hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szankciós listára tegye Kirill pátriárkát, az orosz ortodox egyház fejét.

Ismerik egymást rég: 2024. március elsején Radev még köztársasági elnökként fogott kezet Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel tárgyalásukon a törökországi Antalyában. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Úgy tűnik, most Bulgárián bukhat el a kezdeményezés, az áprilisban választást nyerő, oroszbarát és euroszkeptikus Radev ugyanis Orbánhoz hasonlóan érvelve jelezte az orosz egyház méltóságai elleni szankciókkal kapcsolatos egyet nem értését. „Ez a háború már túllépett a lövészárkokon; túlterjedt a gazdaságon és az energián, látjuk a hatását a kultúrára és a sportra, és most már csak az maradt hátra, hogy a vallást is magával ragadja” - fogalmazott.

Radev emellett hangsúlyozta, hogy az új intézkedés jelentős kockázatot jelentene a Lukoil orosz olajipari vállalat működésére nézve is. Az orosz olajvállalat Bulgária egyik legnagyobb üzemanyag-kiskereskedője, emellett a burgaszi finomítót, az ország egyetlen olajfinomítóját üzemelteti. „Azt szeretnénk, hogy levegyék a listáról” - mondta a miniszterelnök a Lukoilra utalva.

A bolgár kormányfő a gazdasági hatásokra hivatkozva a szankciók lehetséges következményei között említette a szófiai metróhoz szükséges pótalkatrészek, valamint a műtrágyák ellátásának esetleges zavarait is. A bolgár miniszterelnök kiemelte, hogy a felvetett kérdéseket az Európai Unió döntéshozó szerveinek kell megvizsgálniuk. Hozzátette: megítélése szerint kérdéses, hogy a szankciók mennyiben járultak hozzá a háború megállításához és a béke elősegítéséhez.

Radev ugyanakkor közölte azt is, hogy Bulgária nem akadályozza az Európai Unió közös döntéseit Ukrajnával kapcsolatban. „Támogatni fogjuk Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folyamatát” - jelentette ki. (MTI, Reuters)