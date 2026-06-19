Hivatalosan nem tud arról a MOL – Új Európa Alapítvány, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomozást rendeltek el ellene

„A MOL – Új Európa Alapítvány hivatalosan nem kapott értesítést a sajtóban megjelent nyomozással kapcsolatban. Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk” - írta a 444-nek a MOL – Új Európa Alapítvány.

Ahogy azt tegnap írtuk: még jóval a választás előtt, február végén tett feljelentést egy magánszemély annak gyanújával, hogy a 2021-ben létrehozott MOL – Új Európa Alapítvány, az elmúlt években alapított kekvák egyike (amit tizennégy másik társával együtt idén augusztus 31-ig bezárnak) szabálytalanul, költségvetési csalást elkövetve kötött meg bizonyos szerződéseket és fizetett ki egyes támogatásokat, és azok nyomán sok százmillió forintnyi adót nem fizettek meg az államnak. A feljelentés kacifántos utat járt be, de végül az ügyészségen landolt, amelynek lapunk birtokába került határozata azt mondta ki:

„az ügyben bűncselekmény gyanúja nem zárható ki egyértelműen, ezért a tényállás tisztázása és a megalapozott döntés érdekében nyomozási cselekmények elvégzése szükséges”.

A MOL – Új Európa most azt írja, „az Alapítvány tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, évente a teljes működésére vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel rendelkezik”, feladatköre pedig kiterjed többek között a gyermekek egészségügy támogatására, tehetséggondozási programokra, kulturális és művészeti kezdeményezések finanszírozására, sporttámogatásra, valamint oktatási és közösségépítő programok megvalósítására.

Emellett hozzátették azt is:

„Fontos kiemelni, hogy az Alapítvány 2024 októberében ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett zsarolás vádjában. Az ezzel kapcsolatos eljárás gyanúsítotti szakaszban van. Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz a személy.”

Arról, hogy a több tízmilliárd forintnyi vagyonnal rendelkező, ám széles körben sokáig ismeretlen MOL – Új Európa hogyan támogatott 11 milliárddal határon túli fociakadémiákat, hogy 27 milliárdért Munkácsy-festményeket készült venni, illetve hogy 20-25 milliárdért közép-európai kortárs múzeum létrehozását tervezte, 2024 őszén cikksorozatban számoltunk be, de bemutattuk azt is, hogy a Schmidt Mária, Demeter Szilárd, Világi Oszkár, Miklósa Erika és Bacsa György összetételű kuratórium egyedi döntésekkel mire adott pénzt (MCC Feszt) és mire nem (Böjte Csaba vagy Áder János Alapítványa). A MOL – Új Európa Alapítvánnyal kapcsolatos összes cikkünk itt olvasható.