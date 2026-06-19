Horrorlábtörése után sikeresen megműtötték a kanadai Ismael Konét, a játékos üzent a kórházból csapattársainak

A Vancouveri Általános Kórház három legjobb sebésze sikeresen megműtötte a kanadai Ismael Konét, aki a labdarúgó-világbajnokság csütörtök éjszakai Kanada–Katar vb-meccsen szenvedett kőkemény lábtörést. A fejleményekről Jesse March, a társházigazda szövetségi kapitánya számolt be a sajtónak.

Koné a műtét után a közösségi médiában inspiráló üzenetet küldött társainak. „Amit tegnap tettetek, örökre velem marad – írta többek között. – Hamarosan visszatérek, hogy még több élményt gyűjthessünk közösen.”

A kanadai futballista a csapata kiütéses, 6-0-s győzelmével végződött találkozó második félidejében sérült meg, amikor a katari Assim Madibo kirúgta alóla a lábát. A tévéközvetítésben is azonnal látszott, hogy nagy a baj, Koné lába természetellenesen kifordult. A közelben lévők közül néhányan rosszul lettek a látványtól, voltak, akik elsírták magukat. A tettes Madibo is kétségbeesetten nézett, amikor rájött, hogy mit művelt. Ő piros lapot kapott az eset nyomán.

Ismael Koné integet Fotó: ERCIN ERTURK/Anadolu via AFP

Konét percekig ápolták, rögzítették a lábát, illetve oxigént is kapott, úgy vitték le hordágyon. A futballista hősiesen viselte mindezt, ülve integetett az őt éltetőknek.

A sérülés 3-0-nál történt, a kanadaiak a hátralévő időben még hármat vágtak a 9 emberrel játszó ellenfélnek, ám a történtek árnyékában a szokásos gólörömök is elmaradtak.

A Koné helyére beálló Nathan Saliba így „örült” a negyedik kanadai gólnak Fotó: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

A klubszinten az olasz élvonalbeli Sassuolóban játszó Ismael Konénak ez volt a 42. válogatott meccse, eddig 4 gólt lőtt a nemzeti csapatban. Az első jelentések szerint teljesen fel fog gyógyulni, ám ezen a világbajnokságon értelemszerűen nem játszhat már. (via Sportsnet.ca)