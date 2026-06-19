„Kedves Zsolt” – ha szépen szóltak hozzá, Semjén miniszter olyanok állampolgárság-szerzésére is igent mondott, akiket első körben esze ágában sem volt támogatni

„Kedves Zsolt!” – mindössze ez a baráti megszólítás kellett Semjén Zsoltnak ahhoz, hogy rábólintson olyan kanadai emberek honosítására, akiknek saját bevallásuk szerint sem volt semmi közük a magyar diaszpórához.

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ilyen egyszerű volt magyar állampolgársághoz jutni a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes segítségével.

Velkey a napokban már beszámolt róla, hogy olyan kanadaiak kaptak magyar állampolgárságot, akik a szokásos kritériumoknak a legkevésbé sem feleltek meg. „Az efféle, hivatalosan honosítási támogatásokat végül Semjén Zsolt akkori miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért felelős miniszter adta meg” – állapította meg újabb bejegyzésében.

Az államtitkár konkrét példáról is beszámol. Eszerint 2024 nyarán a Calgaryban működő tiszteletbeli konzul kezdeményezte, hogy öt kanadai család, összesen huszonhárom személy „Magyarország fontos érdekére hivatkozva” állampolgárságot kapjon. Befolyásos üzletemberek, biztosítási, pénzügyi vállalkozók és egy egészségügyi technológiai vállalat vezetője is volt köztük. Semjén Zsolt kabinetje első körben még úgy ítélte meg, hogy „a kérelmezők nem a Kanadában élő magyar diaszpóra tagjai”, és semmi közük az ottani magyarokhoz.

Semjén Zsolt a Fehován Fotó: Bankó Gábor/444

Néhány hónappal később, 2024 decemberében azonban Semjén közvetlen emailt kapott a Kanadában működő Magyar Diaszpóra Tanács elnökétől, Szenthe Annától, aki úgy gondolta, kezébe veszi az ügyet: arra kérte „kedves Zsoltot”, hogy mégis támogassa az érintettek honosítását. Tette ezt annak ellenére, hogy a levelében ő is elismerte, ezek az emberek „nem minden esetben felelnek meg” a kritériumoknak.

Mindazonáltal Velkey szerint Semjénnek ennyi elég volt, hogy meggondolja magát: a kinyomtatott levél tetejére saját kezével firkantotta rá, hogy „mivel Wetzel Tamás támogatja, én is, mehet”. Wetzelt Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezte ki honosítással és állampolgárságokkal foglalkozó miniszteri biztossá. Semjén ezután a saját támogató levelét is megküldte Gulyás Gergelynek.

Furcsa egybeesés, írja bejegyzésében az államtitkár, hogy a Semjénnek levelet küldő Szenthe Anna nemcsak a Magyar Diaszpóra Tanács elnöke, hanem annak a kanadai magáncégnek (Hungarian Citizenship Consulting) a társigazgatója is, amely éppen magyar állampolgársági tanácsadással is foglalkozott. A cégnek Bodnár Gergely a tulajdonosa, aki a korábban a Semjén Zsolt portfóliójához tartozó Hazaváró Program projektvezetője volt.

„Várom Semjén Zsolt magyarázatát arról, mi győzte meg őt hirtelen abban, hogy az első elutasító válasza után mégis támogatni tudta ezen személyek magyar honosítását” – írja bejegyzésében az államtitkár.