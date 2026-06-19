Tarr Zoltán: Feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását

A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását – jelentette be Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Miután tavaly ősszel Ukrajna görög és román híroldalakkal együtt blokkolta az Origót, a Demokratát és néhány kevéssé ismert magyar felületet orosz propaganda terjesztése miatt, a magyar kormány válaszlépésként 12 ukrán híroldalt blokkolt, köztük a Ukrajinszka Pravdát is.

Fotó: Németh Dániel/444

Tarr Zoltán a blokkolás feloldásának híréhez hozzátette:

„Nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét - ez közös nemzeti ügy.”

Tarr posztjából kiderül, hogy a feloldást Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló kezdeményezte, aki a döntés után jelezte, „hogy az ukrán nemzetiségi közösség és az itt élő menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről. ”