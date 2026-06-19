Velence 50 euróra emelné az egynapos turisták belépődíját

50 euróra emelné a egynapos látogatókra kivetett belépődíjat Velence új polgármestere. Simone Venturini célja, hogy ezzel tartsa vissza az érkezőket a „fokozott turisztikai nyomással” járó időszakokban. Velence 2024-ben a világ első turistavárosa lett, ami díjat kezdett szedni a belépésért: április és július között 29 kiemelt napon 5 eurós díjat vezetett be. A díj 2025-ben is visszatért, ekkor már 54 napra terjesztették ki, és az utolsó pillanatban érkező egynapos turistáknak dupla összeget kellett fizetniük. Az idei kezdeményezés 60 napot érint.

Simone Venturini, Velence polgármestere Fotó: BARIS SECKIN/Anadolu via AFP

Bár a rendszer eddig kevéssé befolyásolta a látogatók számát, az első évben 2,4 millió eurót hozott a város kasszájának, jóval többet a vártnál. A velencei hatóságok továbbra is úgy látják, hogy idővel hozzájárulhat ahhoz, hogy az UNESCO világörökségi helyszínként nyilvántartott város kezelni tudja a túlturizmus problémáját.

Venturini választási kampányában azt ígérte, hogy a díjat dátumtól függően 30 és 50 euró közötti összegre emeli. Az önkormányzat engedélyt akar kérni a kormánytól a belépődíj emelésére „bizonyos napokon, illetve akkor, amikor meghatározott foglalási küszöbértékeket túllépnek”. A díjat online kell befizetni, cserébe a látogatók QR-kódot kapnak, amit be kell mutatniuk a város fő belépési pontjain szolgálatot teljesítő ellenőröknek.

Mentesül a díjfizetés alól mindenki, aki éjszakai szállást foglal Velencében, továbbá a tágabb Veneto régióból érkező turisták, ahonnan a legtöbb egynapos látogató érkezik, valamint a 14 év alatti gyermekek. Ugyanakkor még azoknak a látogatóknak is regisztrálniuk kell jelenlétüket az oldalon, akik szállodai szobát foglaltak. (Guardian)