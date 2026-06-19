Velence 50 euróra emelné az egynapos turisták belépődíját

50 euróra emelné a egynapos látogatókra kivetett belépődíjat Velence új polgármestere. Simone Venturini célja, hogy ezzel tartsa vissza az érkezőket a „fokozott turisztikai nyomással” járó időszakokban. Velence 2024-ben a világ első turistavárosa lett, ami díjat kezdett szedni a belépésért: április és július között 29 kiemelt napon 5 eurós díjat vezetett be. A díj 2025-ben is visszatért, ekkor már 54 napra terjesztették ki, és az utolsó pillanatban érkező egynapos turistáknak dupla összeget kellett fizetniük. Az idei kezdeményezés 60 napot érint.
Bár a rendszer eddig kevéssé befolyásolta a látogatók számát, az első évben 2,4 millió eurót hozott a város kasszájának, jóval többet a vártnál. A velencei hatóságok továbbra is úgy látják, hogy idővel hozzájárulhat ahhoz, hogy az UNESCO világörökségi helyszínként nyilvántartott város kezelni tudja a túlturizmus problémáját.
Venturini választási kampányában azt ígérte, hogy a díjat dátumtól függően 30 és 50 euró közötti összegre emeli. Az önkormányzat engedélyt akar kérni a kormánytól a belépődíj emelésére „bizonyos napokon, illetve akkor, amikor meghatározott foglalási küszöbértékeket túllépnek”. A díjat online kell befizetni, cserébe a látogatók QR-kódot kapnak, amit be kell mutatniuk a város fő belépési pontjain szolgálatot teljesítő ellenőröknek.
Mentesül a díjfizetés alól mindenki, aki éjszakai szállást foglal Velencében, továbbá a tágabb Veneto régióból érkező turisták, ahonnan a legtöbb egynapos látogató érkezik, valamint a 14 év alatti gyermekek. Ugyanakkor még azoknak a látogatóknak is regisztrálniuk kell jelenlétüket az oldalon, akik szállodai szobát foglaltak. (Guardian)