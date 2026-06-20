A hőség miatt életbe lépett a vörös kód

Másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén kedd éjfélig. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy friss posztjában emlékeztet, a tartós hőség komoly terhelést jelent a szervezetnek, különösen az idősek, a gyerekek, a várandósok és a krónikus betegek számára.

Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter is közzétett egy videót, amin arról beszél, életbe lépett a vörös kód, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre.

A MÁV-csoport a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól minden nap 10 és 17 óra között palackozott vizet oszt a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, „a készlet erejéig”. A Batthyány téri HÉV-megállóban, a népligeti autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyek nagyobb autóbuszállomásain is osztanak majd palackozott vizet.

Több helyszínen párakapukat is kitesznek. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium rendelte el, hogy már a másodfokú hőségriasztás alatt is legyen vízosztás - írták az MTI-nek küldött közleményben.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Szombatra és vasárnapra nem csak a hőség, de zivatar és felhőszakadás miatt is riasztást adott ki a HungaroMet az ország nagy részére.

Az Útinform szombat délelőtt azt közölte, sokan indultak a Balaton felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1-M7-es elválástól lelassul a forgalom, Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az átlagoshoz képest hosszabb lehet a menetidő.