Kürtös László: a Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba

A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahova tartozik - mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára.

"A szombati esemény újabb jele annak, hogy visszatérnek a hagyományok, a józan gondolkodás és így a honvédelem is a helyes útra" - hangsúlyozta Kürtös László a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban abból az alkalomból, hogy a Múzeumok éjszakáján a Kapisztrán téri épületben egy haditechnika-történet tematikájú bemutatóval várják szombat este a nagyközönséget.

Az államtitkár felidézte: a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen.

„A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik... Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette” - vélekedett Kürtös.

A Hadtörténeti Múzeumköltözésének hírét 2022-ben erősítette meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter, azzal indokolva a hercehurcát, hogy az intézménynek jobban megközelíthetőnek kell lennie, és meg kell felelnie a 21. század kihívásainak. Ugyanakkor ebben az időszakban gőzerővel zajlott a Vár kormányzati akaratra történő átszabása, az akkori tervek szerint ide-oda-amoda költöztették volna az egyes minisztériumokat, a hírek szerint a Hadtörténeti Múzeum Kapisztrán téren álló épületét Szalay-Bobrovniczky Kristóf nézte ki irodának. 2024-ben Orbán Viktor miniszterelnök egy péntek esti kormányhatározattal rendelte el, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum költözzön a Dísz tér 17. alatti ingatlanba.

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat alkalmából Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Telex tudósítása alapján a Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című új időszaki kiállításának megnyitóján élesen bírálta az intézmény Debrecenbe költöztetésének tervét és ezzel párhuzamosan természetesen Lázár Jánost), majd kijelentette: