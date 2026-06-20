„Mindenki úgy gondolja, hogy vége” - egyre nagyobb a nyomás Keir Starmeren, hogy mondjon le

Egyre kevesebb esélye van Keir Starmer brit miniszterelnöknek: a hozzá hű miniszterek közölték vele, hogy ha a hét végéig nem határozza meg távozása ütemtervét, a párt kényszerítheti távozásra.

Andy Burnham markerfieldi időközi választási győzelme után egy olyan miniszter is elkerülhetetlenek tartja Starmer távozását, aki korábban még nem szólította fel lemondásra. Burnham a Munkáspárt színeiben a szavazatok 54 százalékát szerezte meg a makerfieldi időközi választáson, és arról beszélt, az eredmény „a Munkáspárt utolsó esélye a változásra”. A politikus várhatóan hétfőn utazik Londonba, hogy találkozzon a parlamenti képviselőkkel abban a reményben, hogy pár héten belül ő lesz az új miniszterelnök.

Egy parlamenti képviselő szerint nagyjából 200 munkáspárti képviselő áll készen arra, hogy aláírja Burnham jelölési iratait a pártelnöki posztért folyó versenyben, bár támogatói más forgatókönyvet szeretnének.

Starmert korábban 70 képviselő szólította fel nyilvánosan lemondásra, de péntek délután azzal hívta a minisztereket, hogy készen áll a további küzdelemre. Több miniszter „aggodalmát fejezte ki”, és legalább ketten már korábban javasolták Starmernek, hogy „határozza meg távozása ütemtervét.”

Várhatóan más miniszterek is nyomást gyakorolnak majd rá azzal kapcsolatban, hogy „bölcs dolog-e részt venni a pártelnöki versenyben”. Egy forrás szerint „mindenki úgy gondolja, hogy vége, és mindenki azt szeretné, ha méltóságteljes, rendezett távozás történne.”

Több miniszter kifejezte, továbbra is hű Starmerhez, de tisztában van vele, hogy a helyzet miatt a miniszterelnöknek nagyon nehéz lenne folytatni a munkát.

Várhatóan más miniszterek is nyomást fognak gyakorolni Starmerre azzal kapcsolatban, hogy bölcs döntés-e részt venni a pártelnöki versenyben. Egy másik kabinetbeli forrás így nyilatkozott: „Mindenki úgy gondolja, hogy vége, és mindenki azt szeretné, ha méltóságteljes, rendezett távozás lenne.”

Több magasrangú munkáspárti forrás szerint ha Starmer hétvégén nem mond le, vagy nem jelzi, hogy lehetővé teszi az átmenetet, akkor a keddi kabinetülésen „beavatkozásra kerül sor”, és utaltak arra, hogy komolyabb kormányválság is jöhet. (Guardian)