Curacao kapusa csodát tett, az apró ország megszerezte első vébépontját

0-0 lett az Ecuador - Curacao meccs az E csoportban, ezzel a mindössze 156 ezer lakosú ország megszerezte történelme első világbajnoki pontját. A döntetlenben hatalmas érdeme volt a curacao-i kapusnak, Eloy Roomnak, aki tizenöt védést mutatott be, köztük a vébé eddigi egyik legbravúrosabbját.
Úgyhogy hasonlóan a szintén idén debütáló Zöld-foki Köztársasághoz, náluk is egy kapus segített csodát tenni: ennél több védést a világbajnokságok történetében csak az amerikai Tim Howard mutatott be a belgák elleni nyolcaddöntőben 2014-ben, de akkor a 16 védéshez hosszabbítás is kellett.
A meccs után a Reuters beszámolója szerint Room viccelődött azzal, hogy ugyan nem gondolt a rekordra a meccs közben, de bosszantja, hogy nem érte el. Hozzátette, hogy a döntetlen csapatmunka eredmény le. Az ecuadori kapus, Hernan Galindez szerint Room élete meccsét játszotta ellenük.
A Hollandiában született Room pont azért is választotta még fiatalon a curacaoi válogatottat, mert gyerekkori álma volt, hogy egyszer pályára léphessen egy világbajnokságon. Patrick Kluivert hívta meg a válogatottba 2015-ben. Room jelenleg az amerikai Miami FC kapusa, de pályafutása nagy részét a holland Vitesse csapatában töltötte.
|E csoport
|Meccs M
|Győzelem Gy
|Döntetlen D
|Vereség V
|Lőtt gól G+
|Kapott gól G-
|Gólkülönbség GK
|Pontszám P
|1.
|
Németország
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2.
|
Elefántcsontpart
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3.
|
Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4.
|
Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1