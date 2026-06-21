Curacao kapusa csodát tett, az apró ország megszerezte első vébépontját

0-0 lett az Ecuador - Curacao meccs az E csoportban, ezzel a mindössze 156 ezer lakosú ország megszerezte történelme első világbajnoki pontját. A döntetlenben hatalmas érdeme volt a curacao-i kapusnak, Eloy Roomnak, aki tizenöt védést mutatott be, köztük a vébé eddigi egyik legbravúrosabbját.

Úgyhogy hasonlóan a szintén idén debütáló Zöld-foki Köztársasághoz, náluk is egy kapus segített csodát tenni: ennél több védést a világbajnokságok történetében csak az amerikai Tim Howard mutatott be a belgák elleni nyolcaddöntőben 2014-ben, de akkor a 16 védéshez hosszabbítás is kellett.

Ecuador ECU 0 - 0 Curacao CUW Vége E csoport J. Alcívar Macías 38 ' L. Bacuna 39 ' J. Bacuna 53 ' L. Comenencia 56 ' J. Gaari 75 ' G. Kastaneer 90+1'

A meccs után a Reuters beszámolója szerint Room viccelődött azzal, hogy ugyan nem gondolt a rekordra a meccs közben, de bosszantja, hogy nem érte el. Hozzátette, hogy a döntetlen csapatmunka eredmény le. Az ecuadori kapus, Hernan Galindez szerint Room élete meccsét játszotta ellenük.

Fotó: CHARLOTTE WILSON/Getty Images via AFP

A Hollandiában született Room pont azért is választotta még fiatalon a curacaoi válogatottat, mert gyerekkori álma volt, hogy egyszer pályára léphessen egy világbajnokságon. Patrick Kluivert hívta meg a válogatottba 2015-ben. Room jelenleg az amerikai Miami FC kapusa, de pályafutása nagy részét a holland Vitesse csapatában töltötte.