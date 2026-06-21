Feszült hangulatban kezdődnek az iráni-amerikai tárgyalások Svájcban

Vasárnap feszült hangulatban kezdődnek az amerikai-iráni tárgyalások, Irán ugyanis állítja, a Libanont ért szombati izraeli támadások miatt újból lezárták a Hormuzi-szorost, míg az Egyesült Államok szerint Irán nem irányítja a szorost – írja a BBC.

Mohammad Bagher Ghalibaf iráni parlamenti elnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter már szombat este megérkeztek Svájcba, míg JD Vance amerikai alelnök gépe vasárnap reggel szállt le. A felekhez csatlakozik a korábbi egyeztetések során közvetítő szerepet játszó pakisztáni miniszterelnök, Sebaz Sarif. A tárgyalások később kezdődnek.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Irán külügyi szóvivője korábban arról beszélt, hogy az országa követeli a Donald Trump amerikai elnök, valamint az iráni elnök által korábban aláírt megállapodás betartását mindkét fél részéről. A két elnök ugyanis arról egyezett meg, hogy az összes fronton leállítják a csapásokat. Bár Izrael és a Libanonban tevékenykedő, Iránhoz köthető Hezbollah fegyveres csoport az amerikai-iráni megállapodás után pénteken tűzszünetet tartott, Izrael szombaton legalább 47 embert ölt meg Libanonban.

Izrael a megállapodás előtt nem mutatta jelét annak, hogy vissza szeretné vonni a hadseregét Libanonból, és továbbra is azt kommunikálta, hogy a Hezbollah-val folytatott háborúja egy, az iránitól külön háború. Donald Trump többször is kritizálta izraeli szövetségesét, Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.

A tárgyalásra érkezve JD Vance amerikai alelnök arról beszélt, reméli, hogy előre tudnak lépni a libanoni tűzszünet kérdésében – felszállás előtt azt is mondta, hogy a helyzet valójában javul azon a környéken, ahol Izrael most csapásokat hajtott végre.

Irán bejelentésére, hogy lezárták a Hormuzi-szorost, az amerikai hadsereg központi parancsnoksága közölte, hogy a forgalom továbbra is zavartalanul folyik, és hogy az amerikai erők folyamatosan biztosítják, hogy ez így is maradjon. „Irán nem ellenőrzi a szorost” – közölte egy szóvivő.

Míg az amerikai vezetés szerint az újranyitás óta 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, ahol a világ olajkereskedelmének jelentős része zajlik, addig a BBC adatai szerint legalább öt hajó áthaladt a szoroson, több tengeri jármű viszont visszafordult a régióban.