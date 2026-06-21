Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben

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A Központi Nyomozó Főügyészség azt írta a Népszavának, hogy a Szőlő utcai javítóintézet ügyében már 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük négyen vannak letartóztatásban.

Korábban csak 9 gyanúsítottról lehetett tudni. Az ügyészség tavaly decemberben adott ki közleményt a kilencedik gyanúsított kihallgatásáról. A bíróság idén áprilisban újra meghosszabbította a volt igazgató, egy gyermekfelügyelő, egy nevelő és egy rendész letartóztatását.

A Szőlő utcai javítóintézet
Fotó: Németh Dániel/444

A Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban a volt igazgató, Juhász Péter Pál egyik kiskorú áldozata áprilisban azt írta, nem tudja elfogadni, hogy Tuzson Bence visszaüljön a parlamentbe. Azért, mert a leköszönő igazságügyi miniszter volt az, aki arról beszélt, hogy nincs kiskorú áldozat a Szőlő utcai ügyben.

Tuzson Bence 2025 novemberében állította, hogy nincs kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. Januárban azonban elismerte a legfőbb ügyész, hogy már 15 kiskorú sértettet azonosítottak. Bár Tuzson egyéni választókerületét elvesztette az április 12-ei választáson, a Fidesz listájáról mandátumhoz jutott.

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