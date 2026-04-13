A bíróság kéthónappal meghosszabbította a Szőlő utcai ügy négy gyanúsítottjának letartóztatását

A bíróság 2026 januárjában rendelte el a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedésének meghosszabbítását. Az ügyészség 2026 áprilisában a terheltek letartóztatásának – 2 hónappal történő – meghosszabbítását indítványozta, olvasható a Budai Központi Kerületi Bíróság közleményében.

A bíróság megállapította, hogy a szabadságvesztéssel bűntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúja – mind a négy gyanúsítottra – továbbra is fennáll. A letartóztatás meghosszabbítása óta eltelt időben – két terheltnél – a tényálláson túl a jogi minősítés is bővült vagy változott.

Fotó: Németh Dániel/444

A bíróság álláspontja szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények teljeskörű feltárása kiemelt társadalmi érdek. Az elkövetés körülményeinek tisztázása során elsődleges cél a nyomozás zavartalanságának és a terheltek befolyásától mentes lefolytatásának biztosítása.

Mint írják, a rendelkezésre álló adatok és a gyanúsítottak terhére rótt cselekmények alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy a bizonyítás veszélyeztetésének, meghiúsításának, illetve befolyásolásának – így különösen a még fel nem derített tanúk esetleges felkutatása megnehezítésének – objektív lehetősége jelenleg is fennáll. A bíróság szerint a terheltek esetében ez a veszély kiküszöbölése változatlanul a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható.

A végzések nem véglegesek.

