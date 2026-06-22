Egy földügylet is összeköti Bánki Erik családját Gy. Tamással, akit a fővárosi korrupciós ügy kapcsán állítottak elő

„Mivel ő a barátom, többször beszélgettünk természetesen… semmilyen üzleti kapcsolatom nem volt és nincs is vele, soha nem mutatott be nekem idegeneket közétkeztetés és közbeszerzéssel kapcsolatos ügyekben.” Ezt mondta a Telexnek Bánki Erik fideszes politikus, korábbi országgyűlési képviselő Gy. Tamásról, a Hungast nevű közétkeztetési cég tulajdonosáról. Gy.-t a Központi Nyomozó Főügyészség előállította abban a korrupciós ügyben, amelyben korábbi és regnáló polgármestereket is előállítottak, néhányukat le is tartóztatták. Gy. Tamás is fizethetett kenőpénzeket politikusoknak, hogy az ő cége nyerje helyben a közétkeztetési feladatokat.

Bánki állításának némiképp ellentmond, hogy pár éve, amikor a fia nevére 170 hektár földet vettek Himesházán, az azt művelő céget (Himes Pick Kft.) a Hungast tulajdonosi köréhez tartozó vállalkozások (Grand Duke Company Kft., Agronomy Kft., GVC Zrt.) vásárolták meg. Erről ír a baranyai politikus, Schwarz-Kiefer Patrik.

„Természetesen elképzelhető, hogy mivel – állításuk szerint – nincsenek üzleti ügyeik, teljesen véletlenül találtak rá ugyanarra a lehetőségre. Igaz, az eladásról nem jelent meg nyilvános hirdetés. Ha viszont nem véletlen egybeesésről van szó, akkor felmerül a kérdés, hogy mégiscsak együtt mozogtak-e az üzleti világban, és közösen tettek-e ajánlatot” – fogalmaz Schwarz-Kiefer.

De nem ez az egyetlen szál, ami összeköti Bánkit Gy. Tamással. Bánki és Gy. üzleti kapcsolata, ha nem is túl szoros, elég régre nyúlik vissza, ezt a HVG 2012-ben mutatta be. Gy. a cikk szerint korábban „a jobboldali önkormányzatok első számú fürdőépítőjében, az Aquaplus Kft.-ben volt érdekelt, amely annak az Aquaholdingnak volt az alapítója, amelyben 2010 nyaráig Bánki Erik, a Fidesz volt dél-dunántúli pártigazgatója is tulajdonos volt” (a céget később Gy. egy rokona vásárolta meg). A HVG fel is idézte, hogy a hungastos üzletember fürdőépítő cége milyen komoly politikai hátszéllel építkezhetett Baranyában: Bánki például 2009 végén regionális pártigazgatóként feloszlatta az Aquaplushoz kötődő siklósi gyógyfürdő-beruházás ellen tiltakozó helyi Fidesz-csoportot.

Bánki és Gy. útjai 2020-ban is összeértek – legalábbis nyilvánosan csak akkor –, méghozzá a pécsi focibizniszben. A fideszes politikus volt az előterjesztője annak a törvényjavaslatnak, ami aztán lex PMFC néven került be a köztudatba, mert azért született, hogy lehetővé tegye a pécsi profi futball újjáépítését (ezt a parlamenti vitában még a KDNP-s Nacsa Lőrinc sem titkolta: „Nyilvánvalóan köztudott, hogy ez a törvénymódosítás most első helyen a pécsi focit fogja tudni megmenteni”). És amint a parlament elfogadta, a PMFC tulajdonosának nyomban be is jelentkezett Gy. Tamás, miután a Hungast akkor már mezszponzora is volt a pécsi csapatnak. A csapatot végül 2021-ben meg is vette a GVC nevű cégén keresztül, de 2024-ben ki is szállt belőle.