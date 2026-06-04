Az ügyészség letartóztatást is kezdeményezett a parkgondozási bizniszben érintett politikusokkal szemben

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Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, elődje, a fideszes Láng Zsolt, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum pártigazgatója ellen is letartóztatást kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), tudta meg a Telex.

A nap folyamán a KNYF már kiadott egy közleményt, amelyben részletesen, az érintett politikusok megnevezésével foglalta össze az ügyet. Ebben a cikkünkben el lehet olvasni a közleményt.

Azt pedig, hogy mi az a parkfenntartó biznisz, ebben a cikkünkben foglaltuk össze szerdán. A nyilvánosság akkor értesülhetett az ügyről, amikor egy évvel voltunk a budapesti ellenzéki győzelmet hozó 2019-es önkormányzati választás után. A szabad európás Kerényi György kíváncsi volt: a politikai fordulat érintette-e az addigi önkormányzati közbeszerzéseken taroló cégeket. Így bukkant rá a kertészeti bizniszre, amit – hiába változott többször is a politikai széljárás – az ezredforduló óta egy cégcsoport uralt. A cégek hol egyedül indultak, hol konzorciumként, de mindig ők nyertek. (A háromrészes cikksorozat itt, itt és itt.)

A parkfenntartó biznisz ügye volt az, aminek vádiratát a 444 januárban elsőként közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusukon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították.

A hatóságok már 2024 márciusában, majd közvetlenül az az évi önkormányzati választások után is vizsgálódtak az óbudai önkormányzatnál. Az önkormányzat erre nyilvánosságra hozta, milyen iratokat kért be tőlük az ügyészség, a felsorolásban ott voltak a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképító Kft.-vel kapcsolatos iratok is. Ez egyike volt annak a négy cégnek, amiről a Szabad Európa megírta, hogy Budapest több kerületében választási eredményektől függetlenül nyerik a parkfenntartási és kertészeti tendereket. A lap kiderítette, hogy ezek a cégek valójában nem függetlenek egymástól, hanem egyetlen céghálót alkotnak, a tulajdonosi kör is sokszor átfedi egymást, így a profit a körön belül marad.

Cikkünk korábbi verziójában a Telex alapján azt írtuk, Gór Csaba és Ceglédy Gergő letartóztatását is kezdeményezték, de a Központi Nyomozó Főügyészség arról tájékoztatta a Telexet, hogy ez az ő esetében nem történt meg.

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Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA