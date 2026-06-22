Lenini Pina történelmet írt Uruguay ellen, a Zöld-foki-szigetek még veretlen a vb-n

Az ország első, spanyolok elleni vb-meccsén a kapus Vozinha volt a Zöld-foki-szigetek hőse, aki kivédte a spanyolok szemét. A portugál másodosztályban védő 40 éves kapus anyukája a második fordulóra már kapott vízumot, így a helyszínen láthatta az afrikai válogatott újabb bravúrját.

Nem tudom, a Krasznodarban játszó Kevin Lenini Gonçalves Pereira de Pina anyukája eljutott-e a miami stadionba erre a meccsre, de ha nem, akkor az ő vízumának intézését is elkezdhetnék. A magyar idő szerint hétfő hajnalban játszott meccsnek ugyanis Lenini Pina lett a hőse (és a FIFA-nál őt is szavazták meg a mérkőzés legjobb játékosának). A 29 éves középpályás a 21. percben írt sporttörténelmet, amikor szabadrúgásból megszerezte hazája első vb-gólját.

Le coup franc de Kevin Pina est juste magnifique🤯😍😍 (Uruguay vs Cap-Vert) pic.twitter.com/FKX3tjhYic — ⭐️⭐️|𝒰𝓃 𝒮𝑒́𝓇𝑒̀𝓇𝑒 🇸🇳🏎️ (@Mansour_mmss) June 21, 2026

Az uruguayiak még a szünet előtt fordítottak Araujónak köszönhetően: a 44. percben egyenlített, majd a 45+6. percben gólpasszt adott Cannobiónak.

Innen úgy tűnt, hogy a FIFA-világranglistán 16. Uruguay simán hozza a papírformát a ranglista-67. ellenfelével szemben, de a zöld-fokiak a csak két perccel korábban beállt Helio Varela góljával kiegyenlítettek a 71. percben. A statisztikában jelentős fölénye volt a dél-amerikai csapatnak (xG-rajongók, figyelem: 2,31-0,88 volt ez a mutató), a pályán viszont maradt a döntetlen. Ezzel Lenini Pina után a Zöld-foki-szigetek is történelmet írt, hiszen második meccsén is veretlen maradt.

2 - En lo que va de la Copa del Mundo @Uruguay superó a sus dos rivales en remates totales, goles esperados y posesión pero igualó los dos partidos. Mérito. pic.twitter.com/QhNaR77z6G — OptaJavier (@OptaJavier) June 22, 2026

A Zöld-foki-szigetek így második vb-meccsén megszerezte második pontját. Mivel az utolsó körben a papírforma szerint leggyengébb ellenfelükkel, Szaúd-Arábiával játszanak – akik az Uruguay elleni 1-1 után 0-4-et játszottak a spanyolokkal –, az afrikai csapatnak reális esélye van a továbbjutásra, hiszen a szintén 2 pontos Uruguay a 4 pontos Spanyolországgal játszik az utolsó csoportmeccsen.

Fotó: Evrim Aydin/Anadolu via Reuters Connect

A mérkőzés – aminek videós összefoglalója itt nézhető meg a FIFA honlapján – több rekordot is hozott: a vb-k történetében most először lépett pályára kezdőként mindkét csapatban 40 év fölötti kapus (a már említett Vozinha 40 éves és 18 napos, az uruguayi Muslera 40 éves és 5 napos), a zöld-foki Varelának ez volt az első válogatott gólja. És 1966 után, vagyis hatvan év után fordult elő újra, hogy egy csapat az első vb-gólját szabadrúgásból szerezze.

1 - Cabo Verde are the first team on record to score their first FIFA World Cup goal from a direct free kick (since 1966).



Blast. pic.twitter.com/A1Y0K6sEc4 — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026



