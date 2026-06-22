Novák Előd kifizeti az Erzsébet hídról leszaggatott szivárványos zászlók miatti bírságot

POLITIKA

Alig egy nap lengedezés után eltűntek a hétvégén a Pride-zászlók az Erzsébet-hídról, a Főpolgármesteri Hivatal jelezte, hogy feljelentést tesznek, és szándékos rongálásra gyanakodnak.

Így lobogtak.
Fotó: Budapest Városháza/Facebook

Deák Dániel videót is tett fel a Facebook-oldalára, ahol egy férfi egy zászlót kiszed tartójából majd bedob a vízbe, aztán hosszasan magyarázza, hogy milyen jelentéssel bírnak az ún. „Progress Pride” zászló színes sávjai, hogy aztán oda lyukadjon ki: ezeknek a zászlóknak a kihelyezése történelmünk során először a hidakra ugyanabba a sorba illeszkedik mint az hogy „már támogatjuk a migrációs paktumot és az ukrajnai háborút”, miközben Magyar Péter miniszterelnököt mutatja Ursula von der Leyen társaságában (természetesen egyiküknek sincs semmi közük ahhoz, hogy a zászlók az Erzsébet-hídra kerültek).

De ne ragadjunk le az egykor sokat látott elemző „elemzésénél”, hiszen Novák Előd közleménye a cikk apropója.

A Mi Hazánk alelnöke a Facebookon tudatta, hogy amennyiben a zászlók eltávolításáért bírságot kéne fizetnie annak, aki a Dunába hajigálta azokat, az esetben ő átvállalja a bírság kifizetését. Novák egyébként a közleményben a zászlókat következetesen rongyoknak nevezi.

Jegyezzük meg, Novák Elődnek régre visszanyúló története van a Pride-zászlókkal, 2020-ban egy létrán mászott fel a Városháza homlokzatára, hogy leszedje onnan a szivárványos zászlót, majd bátran elszaladjon vele a rendőrök elől, majd ugyanezt a produkciót megismételte a XI. kerületi önkormányzat előtt is (előbbiért figyelmeztetést, utóbbiért bírságot kapott), tavaly pedig már egyenesen törvénymódosítással tiltatta volna be, hogy középületekre kitehessék a szivárványos lobogót.

A Főpolgármesteri Hivatal egyébként jelezte: a zászlókat néhány napon belül pótolják, hiszen „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.

Idén június 27-én szombaton rendezik meg a Budapest Pride-ot, itt minden információ elérhető az eseményről.

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