A 444-től kért helyreigazítást a Fásy család, miközben az őssejtügyből ismert egykori üzlettársukon keresztül csatornáztak ki több mint 44 millió forintot az NKA-ból

2026. május 28-án levél érkezett a 444 szerkesztőségéhez Fásy Ádám lányától, Fási Zsüliettől (ahogy a hivatalos iratokban szerepel a neve). A levél szerint az NKA-botrányról szóló cikkeinkben valótlan állításokat tettünk róla, amelyek sértik a jó hírnevét és személyiségi jogait, ezért azok helyreigazítását vagy eltávolítását kérte.

Az ügyvédjén keresztül eljuttatott levél négy cikkünket kifogásolta. A beadvány szerint ezekben Fási Zsüliettet, illetve egyes esetekben a cégét, a ZSAM-ART Production Kft.-t is összefüggésbe hoztuk egy dokumentumfilmmel, és azt írtuk, hogy annak elkészítésére több tíz-, illetve százmillió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól vagy Hankó Balázs miniszteri keretéből.

Fási azt kérte, cikkeinkben egyértelműen rögzítsük, hogy sem magánszemélyként, sem más módon nem pályázott dokumentumfilmre, és ezért a Nemzeti Kulturális Alaptól sem kapott támogatást ilyen célra. Azt is hangsúlyozta, hogy magánszemélyként egyetlen forintot sem kapott az NKA-tól, továbbá sem ő, sem cége, a ZSAM-ART Production Kft. nem részesült 101 millió forintos támogatásban dokumentumfilm készítésére.

Az utóbbi állítással kapcsolatban végül két cikkünkben helyreigazítást tettünk közzé, mivel ebben valóban tévedtünk. Az NKA honlapján közzétett pályázati döntések szerint a ZSAM-ART Production Kft. nem dokumentumfilmre, hanem a „Munkácsy Művészeti Misszió égisze alatt megvalósuló vándorkiállításhoz kapcsolódó projekt kivitelezésére” kapott 101 millió forintos támogatást 2025. októberében Hankó Balázs egyedi miniszteri keretéből.

A dokumentumfilm - amiről később még szó esik - azért merülhetett egyáltalán fel, mert a Fásy család több cégen és egymásba fonódó vállalkozásokon keresztül vette ki a részét az NKA-s pénzosztásból, ami könnyen összezavarhatta még azokat is, akik az ügyet közelről követték.

Ez történt május 1-jén az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Rónai Egonnal és Hankó Balázs kulturális miniszterrel, aki akkor még az alapot is felügyelte. A beszélgetés során a műsorvezető összekeverte a különböző támogatási jogcímeket és cégeket, a miniszter pedig inkább találgatva próbálta felidézni, melyik támogatás mire vonatkozhatott. A párbeszéd köztük akkor így zajlott:

Rónai Egon: Elmondjam, hogy kik kaptak Öntől pénzt, vagy soroljam? Nyilván sokakat nem fogok felsorolni, néhányat.. Fásy Ádám lánya, Fási Zsülike 101 milliót. Emlékszik rá, hogy mire adta?

Hankó Balázs: Igen, a Munkácsy kiállítás több helyszínen történő megrendezésére.

Rónai Egon: Nem, nem, azt a Munkácsy Art Kft. kapta azt a pénzt. Hajszál híján 89 milliót és még egyszer 82 milliót ugyanabból a célból.

Hankó Balázs: Akkor ez egy dokumentumfilm..

Rónai Egon: Fási Zsülikéről?

Hankó Balázs: Nem, a magyar kultúráról egy többrészes dokumentumfilm biztosítására.

Rónai Egon: Hűha. Jó. Elkészül?

Ez alapján az ATV-s beszélgetés alapján írtunk mi is a dokumentumfilmről. A kavarodást az okozta, hogy a dokumentumfilmet – amely a Kéz, szív, lélek - magyar kortárs művészek nyomában címet viseli – valójában a Fásy család „filantróp" tevékenységére jól rímelő Munkácsy Art Rendezvényszervező Kft. pályázta meg. A projekt első két epizódjára a cég az NKA 790-es, úgynevezett egyedi támogatási keretéből 82,55 millió forintot kapott, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs saját, 447-es miniszteri keretéből utalt ki további 89,9 millió forintot.

Papíron a Munkácsy Art Kft.-nek semmi köze a Fásy családhoz: a céget egy Szabó Sándor nevű férfi vezeti, akinek a szerepére később még visszatérünk.

Kikértük ugyanakkor a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől a pályázat adatait.

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől megkapott közérdekű adatokból pedig feketén-fehéren kiderül, hogy a Munkácsy Art Kft. által vállalt dokumentumfilm elkészítésében a Fásy család két vállalkozásán keresztül is közreműködött, amelyekért több tízmilliós összegeket vett fel.

A 444 birtokába került szerződések így új megvilágításba helyezik azokat az állításokat, amelyek miatt lapunktól korábban helyreigazítást kértek. A dokumentumok alapján ugyanis a Munkácsy Art Kft. révén

Fási Zsüliett kizárólagos tulajdonában álló Jules Media Kft. 12,25 millió forint plusz áfa értékű megbízást kapott: a cég a dokumentumfilm első két részének tartalomgyártását végezte. Feladata videós tartalomgyártás volt: a szerződés szövegezése szerint ők feleltek a koncepció kidolgozásától végleges utómunkázott videóanyagok átadásáig. A szerződést 2026. január 22-én kötötték, a teljesítés határideje pedig március 31. volt. A Fási Zsüliett és Fásiné Gurzó Mária tulajdonában lévő MVSZ 2015 Kft. 31,8 millió forint plusz áfa értékben dolgozott be a projektbe. A cégre bízták a dokumentumfilm első két részének teljes videóprodukciós és kreatív hátterét: a gyártás előkészítését, a kreatív koncepció és a forgatókönyv kidolgozását, a forgatási terv elkészítését, a szükséges technikai eszközök biztosítását és a stáb koordinálását. Emellett egyedi grafikai elemek elkészítése, valamint a projekthez kapcsolódó PR- és marketingfeladatok is hozzájuk kerültek.

A szerződések szerint a készítők azt vállalták, hogy a munkát a szakmailag elvárható legmagasabb színvonalon végzik el. Ezt egyelőre nem állt módunkban ellenőrizni. Bár a kortárs művészeti világban viszonylag otthonosan mozgunk, a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című sorozatnak eddig nem találtuk a nyomát sehol. (Ha valaki találkozott vele, küldje el bátran a szerk@444.hu-ra).

A végére maradt még egy érdekes részlet: a Munkácsy Art Kft. ügyvezetője, Szabó Sándor neve sem teljesen ismeretlen a Fásy család környezetében. A cégvezető korábban Fásy Ádámmal - és Pákh Imre műgyűjtővel! - közösen volt tulajdonos az IRM Magyarország Zrt.-ben, amely az illegális őssejtkezelési botrány egyik érintett cége volt. Szabó az akkori cégnyilvántartás szerint vezérigazgatóként irányította a vállalkozást, míg Fásy Ádám résztulajdonosként szerepelt benne. A gyógyíthatatlan betegeknek milliókért, megfelelő engedélyek nélkül végzett beavatkozások miatt Fásyt akkor tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Fásy a családját is érintő, választások előtt Fidesz-közeli celebeknek kiosztott NKA-s pénzekről szóló cikkek miatt bocsánatkérést követelt, a jobboldali sajtó megmaradt része pedig a helyreigazításokra hivatkozva próbálta hitelteleníteni a 444-et.