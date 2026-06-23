Az MNB döntése után négyéves mélyponton az alapkamat

A nemzeti bank monetáris tanácsa június 24-i hatállyal 0,25 százalékponttal 6 százalékra csökkentette az alapkamat szintjét. A tartósan alacsony infláció miatt a döntés benne volt a levegőben, az elemzők előrejelzéseiben inkább csak az volt a kérdés, hogy 0,25 vagy bátrabb, 0,5 százalékpontos kamatvágás lesz-e.

A monetáris tanács végül óvatosan nyúlt a kamathoz. Ezzel is 4 éves mélypontra csökkent az alapkamat, legutóbb 2022 júniusában volt nagyjából ilyen szinten, akkor kezdődött a dinamikus emelése, 5,9 százalékról egy lépésben 7,75 százalékra emelték.

A forint kissé gyengült a kamatdöntés után, majd enyhén erősödni kezdett. Az euró ára ideiglenesen 355 forintos szintig emelkedett, majd 354,5-355 forint közé tért vissza. A múlt héten az euróárfolyam átmenetileg 350 forint alatt is járt, a kedd reggel 352-es szinten kezdte.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint több tényező is támogatta a mostani kamatvágást. „A kedvező májusi inflációs adat, valamint a visszafogott élelmiszer-infláció mellett az erős forint, a magyar állampapírhozamok és az országkockázati felár csökkenése egyaránt növelte a jegybank mozgásterét. A nemzetközi környezet is támogatta a kamatvágást, elsősorban az, hogy bár még korai megmondani, pontosan hogyan zárul az iráni konfliktus, mindenesetre az elmúlt napokban láthatóak voltak olyan jelek, amelyek alapján rendeződhet a krízis”. A szakértő szerint az MNB ezzel a döntéssel lényegében lekövette a piaci folyamatokat, és további kamatvágásokat is elképzelhetőnek tart.

„Az új magyar kormány euró bevezetés melletti elkötelezettsége, az EU-s források lehívásának lehetősége, valamint általában véve a magyar fiskális és monetáris politikába vetett befektetői bizalom miatt a Magyar Nemzeti Bank hosszú idő után először mehetett szembe a nemzetközi kamatemelési trendekkel” – reagált a monetáris tanács döntésére Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Szerinte azért nem változott érdemben a forintárfolyam, mert a magyar és a nemzetközi kamatfelárak közötti különbség csökkenését előre árazták a piacok. A szakértő szerint a folytatás nagyban függ az elnyert bizalom fenntartásán, de ha sikerül a magyar gazdaságpolitikának bizonyítani a hitelességét, az a magyar kamatfelár jelentős csökkenésével, és 1-2 éves horizonton a kamatkiadások számottevő csökkenésével járhat.

A jegybank hamarosan közzéteszi friss GDP- és inflációs előrejelzését, a kamatdöntés pedig közleményben indokolják, illetve sajtótájékoztatót tart majd Varga Mihály MNB-elnök is.