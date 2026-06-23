Visegrád visszatér: Gödöllőn fogadta Magyar Péter Ficót, Tuskot és Babist

Először fogadta Magyarországon Magyar Péter a visegrádi négyek vezetőit: Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnök a gödöllői Grassalkovich-kastélyban vettek részt a keddi V4-csúcson. Az eseményt mindannyian a visegrádi blokk újjászületéseként kommentálták: a közép-európai együttműködés korábban Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt, elsősorban a magyar-lengyel politikai konfliktusok miatt minimális lett - most azonban ez újra intenzívebbé válhat.

Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel, Magyar Péter magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök a V4) kormányfõinek találkozója után a Gödöllõi Királyi Kastély Lovardájában. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„Orbán Viktort több mint harminc évvel ezelőtt ismertem meg. Hosszú éveken keresztül nagyon szolidáris kettősünk volt. Én nem változtam a lényeges témákban, Orbán Viktor viszont nagyon megváltozott. Én nem tudok Orbán Viktorral ezekben együttműködni. Van egy komoly ok, ami miatt a magyarok ilyen erősen kifejezték áprilisban a véleményüket, és én is úgy érzek, mint ők.

Vannak olyan pontok a külpolitikában, amik a későbbi együttműködést ellehetetlenítik. Biztosíthatom önöket, hogy mi nem fogunk átlépni ilyen határokat, és jó együttműködés lesz köztünk”

- mondta a gödöllői találkozó utáni sajtótájékoztatón Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Magyar Péter miniszterelnökként májusban az első külföldi útján Lengyelországba látogatott, Brüsszelben pedig már volt egy rövid koordinációs megbeszélés a négy vezető között - erről Babisék már olyan szöveggel tettek fel akkor közös szelfit Magyarra utalva, hogy „a három muskétás várja a negyediket és a V4-ek újjáéledését”.

A magyar miniszterelnök most Gödöllőn szintén arról beszélt, hogy Magyarország örömmel tér vissza a V4-be, és a szövetség stabil lábakon áll. A cseh Babis is azt hangsúlyozta, hogy ismét remekül fognak együttműködni, a szlovák Fico pedig ezt azzal egészítette ki, hogy csak olyan témákat szeretne közös visegrádi témává tenni, amelyek összekötik a négy országot - így az olyan vitás ügyeket, mint a Benes-dekrétumok érvényessége Szlovákiában, nem is akarták kommentálni a találkozó után, csak arról beszélt Magyar is, hogy valamikor a közeljövőben szeretnének egy kétoldalú magyar-szlovák találkozót is szervezni.

Magyar Péter a gödöllői találkozón egy, a négy fővárost összekötő gyorsvasútról szóló tervet adott át a többi miniszterelnöknek, amiről azt mondta, hogy reméli, sikerül majd a közeljövőben uniós forrásból megvalósítani. Ennek részletei még nem ismertek, de korábban már Orbán Viktor is bedobta egyebek mellett a Budapest - Varsó TGV ötletét is. Ezen kívül az energetikai együttműködések erősítéséről, és tudományos és kulturális kooperácioókról tárgyaltak többek között - de Gödöllőn a nyilvános részben legalábbis még az együttműködés fontosságának hangoztatása dominált, nem a konkrétumok.