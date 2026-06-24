Bellingham elmagyarázta, mi volt az angolok baja a Ghána elleni bűnrossz meccsen

„Minden tornán, amin eddig ott voltam, ugyanez volt a helyzet: jól kezdtünk és nyertünk, majd frusztráltak lettünk attól, ahogy az ellenfelünk védekezik. Ebből a szempontból jár a ghánaiaknak az elismerés, amit szerettek volna, azt elérték, nem tudtuk megtörni őket” – nagyjából ezzel magyarázta Jude Bellingham, miért nem sikerült nyerniük a magyar idő szerint kedd éjszaka játszott, egyébként kifejezetten csapnivaló, gól nélküli döntetlennel véget ért meccsen.

Fotó: TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az angol válogatott (és a Real Madrid) támadója szerint „elég frusztráló volt az összecsapás”, amivel mi, akiknek végig kellett nézniük, maximálisan egyetérthetünk még akkor is, ha nem vagyunk angolszurkerek. Szerinte ezzel együtt nincs dráma az angol válogatottnál, „van ilyen, fontos, hogy se mi ne legyünk, se ti ne legyetek negatívak, nincs dráma”.

Nagy tornákon sorozatban negyedik alkalommal játszottak döntetlent a második csoportmeccsükön az angolok, ezek közül ráadásul három meccs is 0-0-val zárult. A mostani meccsen ugyan végig mezőnyfölényben játszottak az angolok, de komoly gólhelyzetük csak az utolsó percekben volt, amikor előbb O’Reilly fejelt a felső lécre, majd a kipattanó labdával Harry Kane hatalmas helyzetben a kaput sem találta el.

Nemcsak Bellingham, hanem Thomas Tuchel, az angolok német szövetségi kapitánya is azt emelte ki, hogy a ghánaiak „nagy elszántsággal és fegyelmezetten védekeztek, nehéz volt megtalálni az üres területeket”.

Egyébként a döntetlennel a ghánaiak kapitánya, a portugál Carlos Queiroz volt kevésbé elégedett, szerinte a 78. percben büntetőt kellett volna kapniuk, amikor az angol középhátvéd Ezri Konsa szerint szabálytalanul szerelte hátulról Prince Adut.

Az utolsó forduló előtt mindkét csapatnak négy pontja van, míg mögöttük a legutóbb bronzérmes, nyolc éve ezüstérmes horvátoknak három. Az utolsó körben az angolok Panamával, míg Ghána Horvátországgal találkozik, a meccseket szombaton játsszák. (MTI)