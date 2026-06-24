Ebolát diagnosztizáltak egy francia orvosnál, a hatóságok keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek vele

Egészségügyi dolgozó a Kongói DK-ban 2026-ban. Fotó: JOSPIN MWISHA/AFP

Ebola-vírusos megbetegedést diagnosztizáltak egy francia orvosnál, aki nemrég tért vissza az országba a Kongói Demokratikus Köztársaságból, ahol humanitárius misszión vett részt. Az orvost „speciális intézményben” helyezték el, állapota stabil – derül ki a francia egészségügyi minisztérium közleményéből.

A Kongói DK múlt hónapban ismerte el, hogy ebola-járvány van az országban, de a vírus valószínűleg már hetekkel korábban elkezdett terjedni. 260 halottról, és legalább ezer további fertőzöttről tudni.

A francia orvos az első hivatalosan elismert ebolás beteg Európában (bár egy fertőzött amerikai orvost múlt hónapban egy német kórházban kezeltek).

A francia egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg nagyon alacsony a kockázata annak, hogy a vírus valóban veszélyeztesse a lakosságot. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy felkutassák azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerülhettek a fertőzött orvossal.

Az egészségügyi dolgozók különösen ki vannak téve az ebolának, amely testnedveken keresztül terjed. A megbetegedéseket okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs oltás.

A nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánított ebola-járvány terjedésének kockázata Kongóban és Ugandában, országos és regionális szinten megemelkedett, de globális szinten alacsony – mondta még május végén Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője. (BBC)