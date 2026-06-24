Megszólalt az Újpest FC elnöke: a klub kérte az új stadion építésének szüneteltetését

Az Újpest FC elnöke szerint nem került le a napirendről az új stadion és sportpark megépítése, de a klub kezdeményezte az építési engedélyezési eljárás szüneteltetését. Ratatics Péter szerdán kiadott közleményében reagált azokra a találgatásokra, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg a beruházás jövőjéről.

Fotó: MOL

Ratatics azt írta: a klub tulajdonosa, a MOL továbbra is elkötelezett az Újpest FC jövője mellett, hosszú távon gondolkodnak „Magyarország egyik legnagyobb hagyományú klubjának” fejlesztésében.

Az elnök szerint az engedélyezési eljárás felfüggesztésének pusztán „technikai oka” van, amelyet részben a szabályozói környezet bizonytalanságai, részben a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítéséhez kapcsolódó szakmai folyamatok indokoltak.

Ratatics arra is utalt, hogy a beruházás megvalósításához nem elég a tulajdonos szándéka. Szerinte egy ilyen volumenű fejlesztéshez kiszámítható szabályozási környezetre, valamint az önkormányzat és a kormány támogatására is szükség van.

A klubelnök hangsúlyozta, az Újpest-sportpark nem pusztán stadionépítés lenne, hanem egy nagy, saját forrásból finanszírozott városfejlesztési projekt. Állítása szerint a beruházás kapcsolódik az észak-budapesti közlekedési fejlesztésekhez is, köztük egy új intermodális közlekedési csomópont kialakításához.

Korábban beszámoltunk arról, hogy újpesti kertvárosi civilek egy ideje hadakoznak amiatt, hogy a Mol tulajdonában lévő Újpesti TE futballcsapata a Fóti út 141. szám alatti volt Tungsram-területen építené meg új stadionját. A lakók a kormányváltás miatt úgy gondolják, esélyük van a döntés felülvizsgálatára.