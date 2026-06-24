Zalaegerszegen is korlátozzák a vízfogyasztást

Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak – közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) hozzátette, hogy a rendkívüli hőség és az aszály miatt már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Zalavíz Zrt. szerint a tavalyi, szintén problémás nyárnál is jóval magasabb az idei vízfogyasztás, ezért Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozás lépett életbe.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Ennek értelmében tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, automata öntözőberendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék töltése. Felfüggesztik a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást, a strandok esetében pedig át kell ütemezni medencék vízcseréit. Ez utóbbi kapcsán a polgármester jelezte: Zalaegerszegen a városi strandnak és az AquaCitynek saját kútjai vannak, így ez rájuk nem érvényes. A kánikulára való tekintettel a Dísz téren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra – jelezte a polgármester.

Kedden már beszámoltunk róla, hogy Zalaszentgróton és környékén másodfokú vízkorlátozást kellett bevezetni, és a Belügyminisztériumnak rendkívüli eseményként jelentették a helyzetet. Zalát, az egyik legcsapadékosabb megyét az idén komoly aszály sújtotta: a talajvízszint jelentősen csökkent, miközben az emberek hatalmas mennyiséget használnak fel öntözésre az ivóvízhálózatból.