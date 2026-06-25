A hőség miatt törölték az extrém meleg hatásairól szóló londoni előadást

Az extrém meleg hatásairól tartottak volna előadást a London School of Economics egyetemen, de az eseményt törölték a hőség miatt. A helyszín ugyanis egy közel 100 éves épület lett volna, amiben nincs légkondicionáló. A szervezők végül a közegészségügyi kockázatra hivatkozva törölték az előadást.

Az egyik klímaszakértő azt mondta, a rendezvény lemondása fontos emlékeztető, hogy a globális felmelegedés mindenkire hatással lesz. „Ironikus, hogy egy olyan eseményt kellett lemondani, aminek célja, hogy segítsen a sebezhető embereknek alkalmazkodni a szélsőséges hőséghez egy mérsékelt égövi, gazdag országban” – mondta Chris Anderson.

Fotó: TOBY SHEPHEARD/AFP

Az Egyesült Királyság egyes részein csütörtökön harmadik napja volt érvényben vörös riasztás az extrém hőség miatt. A szerda éjszaka az ország történetének legmelegebb júniusi éjszakája volt, Cardiffban 23,5 foknál nem ment lejjebb a hőmérséklet. A csütörtök éjszaka pedig még melegebb lehet. Napközben 36,7 fokot mértek az angliai Merryfieldben, ezzel megdőlt az ország legmelegebb júniusi napjának rekordja. (via Reuters)