Magára maradt Mráz Ágoston a Nézőpontban

Távozott a Nézőpont Intézet Közvélemény-kutató Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjáról Boros Bánk Levente politikai elemző, a feladatát a cégalapító Mráz Ágoston Sámuel vette át – írja a hvg.hu.

A Nézőpont Intézet Kft. tulajdonosa a Nézőpont Intézet Alapítvány, amelynek a kurátora maga Mráz. Az alapítvány bevételei tavaly meghaladták a félmilliárd forintot, amiből 432 millió forint adományként érkezett különböző magánszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Nézőpont Intézet egyike volt azoknak a műhelyeknek, amelyek az Orbán-kormány munkáját segítették közvélemény-kutatásokkal, elemzésekkel, ám a választási vereség után nyilvánvalóvá vált, hogy szakmai hibából vagy szándékosan, de a valóságosnál jóval nagyobb támogatást mutattak ki a Fidesz javára. Ezek után az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Politikatudományi Intézetben fel is vetették, hogy távozzon Mráz az oktatók sorából, ha ekkora szakmai hibát vétett, de a politológus ezt visszautasította.