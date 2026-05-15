Több oktató is nekiment Mráz Ágostonnak az ELTE-n

Komoly feszültség alakult ki Mráz Ágoston Sámuel körül az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol a Nézőpont Intézet vezetőjét több kollégája is kritizálta, egyesek pedig etikai vizsgálatot is indítanának ellene – írja a 24.hu.

A lap azt írja, a jogi kar Politikatudományi Intézetének adjunktusát tudatos manipulációval és hamisítással vádolta meg több oktatótársa a választás előtt megjelent, jelentős fideszes előnyt jelző közvélemény-kutatások miatt.

A 24.hu információi szerint voltak, akik a szakma megcsúfolásának tartották, hogy a Mráz vezette Nézőpont Intézet előrejelzése úgy kalkulált, hogy a „106 választókerületből 66-ban nagy valószínűséggel Fidesz-győzelem várható, 39-ben a Tisza Párt jelöltjei kerekedhetnek felül”, miközben végül a Fidesz mindössze tíz körzetet nyert meg, a többit a Tisza vitte.

A 24.hu azt írja, az április 27-ei tanszéki értekezleten lényegében Mráz Ágostonról és tevékenységéről volt szó, egy a lapnak nyilatkozó oktató szerint nemcsak a tanári kar, de a hallgatók is jelezték elégedetlenségüket. „Az is kérdés, hogy oktathat valaki, aki ekkorát téved?” – mondta a lapnak az egyik jelen lévő oktatótárs, aki szerint Mráz nem tudott kielégítő magyarázatot adni, azt az álláspontot képviselte, hogy a rendelkezésükre álló mérésekből ilyen támogatottsági adatokra következtettek.

Más úgy emlékszik, hogy az értekezleten egyesek kifejezetten durva stílusban beszéltek Mrázzal, nemcsak számonkérni de „rögtönítélni” is szerettek volna.

A 24.hu úgy tudja, az intézet vezetésében felvetődött, hogy az ideális megoldást az egyéves, fizetés nélküli szabadság jelentené, illetve felvetődött, hogy Mráz a következő szemeszterben kötelező előadást ne, csak szemináriumot tartson, és a politológus el is gondolkodott ezen, de végül marad, és megtartja a szemináriumait az ELTE ÁJK-n.