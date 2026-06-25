Szeptembertől publikusak lesznek a kórházi fertőzések adatai

Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer – erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt az MTI szerint, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban.

Elmondta: csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Szerinte ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember elsejétől „ezek már indulnak”. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.

Fotó: Németh Dániel/444

Szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt jelent meg a Magyar Közlönyben az ezzel kapcsolatos kormányhatározat.

Ebben a kormány „a lakosság transzparens, naprakész tájékoztatása, valamint a további szükséges intézkedések meghozatala érdekében” elrendelte:

az országos módszertan kidolgozását az adatok intézményenkénti nyilvánossá tétele érdekében,

az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét,

illetve a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását.

A módszertan kidolgozására június 30-ig adott határidőt a kormány, az első adatok közzétételére pedig szeptember 1-ig.