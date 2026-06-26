A hőség miatt betiltják Párizsban a közterületi alkoholfogyasztást

Átmenetileg betiltják a közterületi alkoholfogyasztást Párizsban, miközben a francia főváros kórházai egyre nehezebben birkóznak meg a Franciaországot és Európa nagy részét sújtó, halálos hőhullám következményeivel – írja a Guardian.

„A kórházi ellátórendszer eléri a telítettségi pontot”

– mondta csütörtökön Patrice Faure párizsi rendőrfőnök. Figyelmeztetett: az új intézkedésekre azért van szükség, hogy csökkentsék a kórházakra nehezedő nyomást.

A közterületi alkoholfogyasztási tilalom pénteken délben kezdődik, és szombat reggel 7 óráig tart, majd szombat déltől vasárnap reggel 7 óráig ismét érvényben lesz. A tilalom nem vonatkozik azokra az éttermekre és kávézókra, amelyeknek közterületi teraszuk van. Az elvitelre árusított alkohol forgalmazását péntek este 6 órától szombat reggel 7 óráig, majd szombat este 6 órától vasárnap reggel 7 óráig tiltják be.

Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL/Anadolu via AFP

A hőség komoly egészségügyi következményekkel jár: a párizsi mentőszolgálat egyetlen nap alatt a szokásosnál négyszer több szívmegállást jelentett, és Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter szerint fiatalok is érintettek. Párizsban szerdán 40,9 Celsius-fokkal júniusi melegrekord dőlt, csütörtökön pedig ismét 40 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet. Az elmúlt napokban az országban negyvenen fulladtak vízbe, miközben a rekordhőség elől próbáltak lehűlni.

A francia hatóságok több intézkedést is bevezettek a lakosság védelmében: iskolák zártak be, parkok maradnak nyitva éjjel-nappal, egyes rendezvényeken már korábban betiltották az alkoholárusítást, az Eiffel-torony és a Louvre pedig lerövidítette a nyitvatartását. Franciaországban a vörös hőségriasztás több mint 44 millió embert érint.

A hőhullám nemcsak az egészségügyi ellátást, hanem az infrastruktúrát és a mezőgazdaságot is megterheli. Két atomreaktort leállítottak, hogy ne engedjenek túl meleg vizet a folyókba, Bretagne-ban és Pays de la Loire-ban pedig több százezer baromfi pusztult el a hőség miatt. Az előrejelzések szerint Franciaországban még napokig folytatódhat a fojtogató meleg.

A hőhullámot egy úgynevezett omega-blokk nevű időjárási helyzet okozza. Ezt azért nevezik így, mert alakja a görög Ω betűre emlékeztet: a forró levegő egy kitüremkedő zónában reked két hűvösebb légtömeg között, így a hőmérséklet napról napra tovább emelkedik. A hőhullámok és a viharok intenzitását a klímaváltozás is fokozza.

Olaszországban az egészségügyi minisztérium 15 városra adta ki a legmagasabb fokozatú hőségriasztást, a hatóságok pedig egyes ágazatokban korlátozásokat vezettek be a munkavégzésre. Nagy-Britanniát és Spanyolországot szintén rendkívüli hőség sújtja, de Magyarországot is elérte a hőkupola. Legalább 4 napig 40 fok körüli meleg várható, szombattól harmadfokú riasztás lesz érvényben.