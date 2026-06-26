A Tisza a korrupciós polippal, a Fidesz a Tisza felelősségvállalásának hiányával ugrott neki a Fővárosi Közgyűlés ülésének

A nyári szünet előtti utolsó ülését tartja a Fővárosi Közgyűlés, téma van bőven, a taxisrendelet módosításától a költségvetés felfüggesztésének módosításáig, meglátjuk, mire jutnak a képviselők.

Karácsony Gergely nekiveselkedett az ülésnek. Fotó: Németh Dániel/444

Kapásból eskütétellel kezdődött az ülés, mivel a Fidesz és a Tisza 2-2 képviselője (Szentkirályi Alexandra és Radics Béla, illetve Bujdosó Andrea és Porcher Áron ) is átült a parlamentbe. Az új tagok:

György Bence és Papp Tibor (Fidesz),

Lakos Eszter és Kulja András (Tisza).

Az eskütételen Lakos Eszter nem vett részt.

Az új képviselők esküt tettek. Fotó: Németh Dániel/444

Ezután napirend előtti felszólalásokkal kezdődött az érdemi munka, Barabás Richárd (Párbeszéd) kezdte a sort.

Azzal, hogy felidézte: két évvel ezelőtt az új közgyűlés alakuló ülésén Magyar Péter is „tiszteletét tette”, ezért Barabás innen szólította meg az LMBTQ-közösség tagjaként, mondván, mélységesen megérintették azok a mondatok, amelyek a közösséget támogatólag hangzottak el a parlamentben, ugyanakkor megszólította a Tisza valamennyi törvényhozóját, „mert a retorikai vitézkedés, a szavak, még ha jó szándékúak is, nem elegek”. Barabás hangsúlyozta, hogy az LMBTQ-közösség emancipációjához jogszabály-módosításokra van szükség, ehhez kérte a tiszás politikusok kiállását. Mint mondta: a Fidesz 16 évet rabolt el családoktól, pároktól és gyerekektől is, de épp azért, mert most már megvan mind a társadalmi felhatalmazás, mind a politikai lehetőség is arra, hogy például lehetővé váljon az azonos nemű párok házassága vagy örökbefogadása, netán eltörölhessék a hírhedt 33-as paragrafust, ami megtiltja a transz emberek név- és nemváltoztatását.

Barabás szerint mind a társadalmi, mind a politikai többség megvan a Tisza mögött ahhoz, hogy ezeket a változtatásokat véghez vigye, „semmi szükség népszavazással bohóckodni”, mert az megtörtént április 12-én.

Barabás azt mondta, tisztában van vele, hogy a nyár zsúfolt törvénykezési szempontból, ezért nem is azt várja, hogy már holnapra legyen meg mindez, de mivel holnap lesz a Pride, azt kérte, hogy ne féljenek a tiszás képviselők, és vállalják már holnap, hogy ebben a naptári évben módosítják ezeket a törvényeket, mert ezzel a lépéssel „sokaknak adnának mély reményt”.

Orbán Árpád, a Tisza frakcióvezetője napirend előtt ezzel a témával nem foglalkozott, inkább a Budapestet beszövő korrupciós polipról beszélt. Szerinte ez a polip rátelepedett Budapestre, és ma még nem látjuk a szálak végét, illetve nem csak egyetlen korrupciós ügy árnyéka lebeg a főváros fölött, hanem egy korszakos válság tüneteit éljük.

Azt mondta, nem akar bírósági ítéletet hozni, de kötelessége kimondani, hogy Budapest polgárainak joguk van tudni az igazságot, majd arra utalt, hogy amennyiben ezzel a korrupciós üggyel kapcsolatban felmerül a főváros, illetve a „főpolgármester környezetének” felelőssége is, akkor az egyetlen lehetőség az azonnali és teljes tisztázás.

Orbán Árpád szerint a Tisza kezdetektől a transzparencia kultúráját követi és követeli, ehhez képest a fővárosban falakba ütköznek, ami elfogadhatatlan, mint ahogy az is, ha a főpolgármester figyelmen kívül hagy bizottsági vagy közgyűlési határozatot.

Orbán Árpád felszólal. Fotó: Németh Dániel/444

Emlékezetünkbe idézte a Magyar Péter által bejelentett Tisztítótűz hadműveletet, mondván, az nem állhat meg a városháza kapujában, „ide is el kell jutnia”, mert le kell zárni az előző korszakot.

A tiszás képviselők jól meg is tapsolták.

Szepesfaly Anna, a Fidesz frakcióvezetője azzal kezdte felszólalását, hogy a budapestiek joggal várják el, hogy ne politikai szerepjátékot, felelős döntéseket és munkát lássanak.

Szerinte a közgyűlésben jelenleg a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom a legerősebb politikai erő (számszakilag biztos, a Tiszának 10, a Podmaniczky Mozgalomnak 3 képviselője van, a közgyűlésnek pedig 32 tagja és egy főpolgármestere).

Szepesfalvy szerint viszont miközben a kormányzó párt frakciója a fővárosban és a nyilvánosságban is változásról és átláthatóságról beszél, valódi felelősséggel járó pozíciókat nem vállalnak, például míg a fővárosi cégek működését bírálják, nem ülnek be ezeknek a cégeknek a felügyelő bizottságaiba, ahogy főpolgármester-helyettest sem delegálnak.

„Miért nem vállalják a hatalommal járó felelősséget is?” - tette fel a költői kérdést.

Szepesfalvy arra biztatta a tiszás képviselőket, hogy „legerősebb politikai erőként ne féljenek felelősséget vállalni”.

Szepesfalvy Anna elgondolkodott. Fotó: Németh Dániel/444

Ezután arra emlékeztetett, hogy a mai ülésen azért kell a főváros költségvetéssel foglalkozni, mert a Tisza előző frakcióvezetője, Bujdosó Andrea korábban azt ígérte, hogy ha a Tisza kerül kormányra, júniusra megoldódik a főváros pénzügyi helyzete, ez azonban azóta sem történt meg, pedig a Tisza kormányra került.

„Hova jutottak a tárgyalások?” - kérdezte fel Szepesfalvy Karácsonyt.

Ezután átkanyarodott a tolerancia és büszkeség kérdéskörére, amelyek kapcsán reflektált Barabás felszólalására is, mondván, bár a párbeszédes politikus identitása sokak számára fontos szimbólum, de szerinte az lenne ideális, ha ez a szempont érdektelen lenne, éppúgy, ahogy az ő neme is érdektelen kéne hogy legyen a munkája megítélésekor. Szepesfalvy szerint ez jelenleg nincs így, ezt nőként és politikusként ő is érzékeli, ahogy egyébként az Országgyűlésben Juhász Hajnalka KDNP-s képviselőt is érik személyét és külsejét érintő támadások. Szepesfalvy felszólalt a női politikusokat érő verbális vagy fizikai támadások ellen mondván, a toleranciának akkor van erkölcsi súlya, ha „nem válogatjuk meg, hogy kivel vagyunk toleránsak, és annak is megadjuk az emberi méltóságot, akivel politikailag nem értünk egyet”. Aztán viszont jelezte: ő szombaton Kőbányán fogja ünnepelni a Szent László napokat.

Keszthelyi Dorottya következett, a DK-s politikus főként arról beszélt, hogy 2,5 hónapja van új kormánya Magyarországnak, „és ez egy olyan lehetőséget nyújt Budapestnek, amire régóta várunk.” Keszthelyi elsősorban azt sürgette, hogy a Tisza-kormány visszaadja Budapest turisztikai és gazdasági szerepét, illetve jelezte, hogy az Országgyűlésben a kormánypárti frakcióban „ildomos lenne” alakítani egy budapesti csoportot, hogy gyorsítósávokat lehessen használni az elmúlt 16 év lemaradásainak behozásához.

Gál József (Podmaniczky Mozgalom) is arról beszélt, hogy a budapestiek bizalmát csak teljes átláthatósággal lehet megtartani, „különös tekintettel a közpénzek költésére”. Orbán Árpádhoz hasonlóan ő is a parkfenntartási botrányról beszélt, azon belül is arról, hogy a fővárosban is tisztázni kell a felelősség kérdését. Gál mindenkinek jó munkát kívánt.

Ezután sikerült rátérni a napirendi pontokra, elsőként a képviselők meghallgatták Baricska Norbert Tamás új budapesti rendőrkapitány, aki bemutatkozásként elmondta, hogy mivel 2000 óta rendőr, ráadásul csak Budapesten szolgált, ezért „BRFK-specifikus” rendőrnek vallja magát (Pósfai Gábor belügyminiszter június elején mentette fel vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét, és nevezte ki a helyére Barcsika Norbert Tamást).

Barcsika Norbert Tamás bemutatkozott. Fotó: Németh Dániel/444

Barcsika arról beszélt, hogy szakmai döntések sorát tervezik meghozni a jövőben, a statisztikákban pedig nem hisz, mert a számok mögött emberek vannak. Azért mondott pár számot, amikből például kiderült, hogy a BRFK jelenlegi létszáma 7997 fő, ebből 2012 betöltetlen státusz van, míg a rendészeti létszámnál 3449-ből 1207 fő a betöltetlen.

A létszámhiány fő okaként a lakhatási és megélhetési problémákat emelte ki, ebben szeretne előrelépni.

Barabás Richárd arról kérdezte az új főkapitányt, hogy hogyan készülnek a holnapi Pride-ra, mivel készül a rendőrség, hogy ne történjenek atrocitások, illetve arról is, hogy például Újbudán a lakossági jelzések alapján romlik a közbiztonság, ezzel kapcsolatban hogyan terveznek lépni.

A Kutyapárt frakciójában ülő ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina is arról beszél, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen romlott a lakosság szubjektív biztonságérzete, főként azért, mert a nyári időszakban egyre több szintetikus szerhasználó jelenik meg a köztereken, akik „bűncselekményeket követnek el, félelmet keltenek, és még a köztisztaság is fenntarthatatlan”. Baranyi azt várja az új főkapitánytól, hogy ne a kerületektől várjon ebben segítséget (pláne, hogy a kerületi önkormányzatoknak a probléma kezeléséhez nincsenek megfelelő eszközeik), hanem alakuljon ki egy együttműködés a BRFK és a kerületek között.

Szepesfalvy Anna is erre a témára csatlakozott rá, kiemelve, hogy a Fidesz-frakció egyik mára benyújtott előterjesztése éppen a Soproni Tamás terézvárosi polgármester(!) által felvetett Budapest-pótlék bevezetését karolta fel, aminek a lényege, hogy harminc százalékkal kellene növelni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök és más rendvédelmi dolgozók bérét. Szepesfalvy arra is kíváncsi volt, hogy a létszámhiányt hogyan kívánja orvosolni.

Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom) is a közbiztonsági problémákról érdeklődött, főként arról, hogy mit kíván tenni a rendőrség a partidrogok és az éjszakai szabálysértések, vagy éppen a cyberbullying ellen, míg Béres András (Párbeszéd) a párkapcsolati erőszakban élők helyzetére és a közlekedésbiztonsági problémákra hívta fel a figyelmet, és felvetette a szilveszteri tűzijátékok korlátozásának kérdéskörét is, Déri Tibor (DK) pedig a gyorsulási versenyek visszaszorítását szorgalmazta.

Barcsika Norbert a Pride-dal kapcsolatban azt mondta, pontos részleteket nem mondhat, de mindent megtettek a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében.

A közbiztonsági kérdésekről azt mondta, tervek és intézkedések vannak, amiket csütörtökön elfogadtak, ezért abban bízik, hogy a tendencia meg fog fordulni, Baranyi felvetésére pedig úgy reagált, hogy a kialakult helyzetről konstruktív vitákat fognak folytatni a kerületekkel is, mivel a problémákat helyben kell megoldani.

A közterületi kábítószerfogyasztás és a hajléktalanság is központi megoldásra szoruló probléma, mondta Barcsika, ők a részükről amit tudnak, azt meg fogják tenni, de a helyzet rendezéséhez szükség van szociális szervezetekre is.

A szórakozóhelyeket a jövőben is ellenőrzik majd, hogy a partidrogokat és az éjszakai bűnözést visszaszorítsák, és a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban is folytatják az eddigi gyakorlatot, megkezdett intézkedéseket és ellenőrzéseket, szerinte „ezek célba fognak érni”. A kiberbűnözésre és a cyberbullyingra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban későbbi tájékoztatást ígért.

Barcsika Norbert szerint 2025-ben a kapcsolati erőszakkal kapcsolatban már előremutató tendencia volt megfigyelhető, ezért ezen nem szeretne változtatni, de támogatja a szakmai vitákat, és ha szükséges a törvénymódosítási javaslatokat is. A 2025-ös év lépéseiről itt írtunk átfogó cikket.