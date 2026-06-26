Alakulnak a dugók az országban, az M7-esen már torlódik a forgalom a Balatonra tartók miatt

Az Útinform tájékoztatása szerint több rendkívüli esemény is történt az országban, ami miatt több helyen is torlódik a forgalom. A hőkupola alatt a Balatonra tartók miatt már alakul a dugó is. A tájékoztatás szerint ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Azt javasolják, hogy aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia.

Az M3-as autópályán, a határ felé vezető oldalon, a Rétaljai pihenő előtt egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A 193-as km-nél csak egy sávon halad a forgalom.



Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az M5-ös autópályán, Röszke felé, az M0-s autóút csomópontja után egy korábbi baleset miatt a leálló sávon áll a sérült kamion. A 27-es km-nél nem okoz forgalmi akadályt, de a nézelődők miatt több km-es torlódás alakult ki.



Pályaelhagyásos baleset történt a 84-es főúton, Sümeg térségében. A 24-es km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.



Az M7-es autópályán, a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel!

A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, 2026.06.28-án vasárnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben.



Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton, a 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben. Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek!

Egyúttal figyelmeztetnek is: a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljen arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen Önnél a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne.