Jellinek Dániel megvette a magyarországi Auchan nagyobbik felét is, mostantól ő a kizárólagos tulajdonos

Az Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől az Auchan Magyarország Kft. fennmaradó 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak – jelentette be közleményben a csoport.

Az Indotek vezérigazgatója és többségi tulajdonosa a leggazdagabb magyarok közé tartozó Jellinek Dániel, akit korábban Fideszhez közeli oligarchaként tartottak számon – illetve Tiborcz István miniszterelnöki vő üzlettársaként emlegettek –, ám tavaly arról írtunk, hogy valakinek csúnyán ráléphetett a lábára a NER-ben, miután el is ítélték költségvetési csalásért,

Az Auchan kisebbik felét még 2023-ban vásárolta meg az Indotek, majd 2024 decemberében átvette az irányítását is.

Az Auchan-tranzakcióról szóló közleményben az áll: a kivásárlást követően az üzletlánc a jelenlegi menedzsment irányításával, Auchan márkanévvel, a márka nemzetközi beszerzési és termékfejlesztési együttműködéseiből profitálva működik tovább. Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

Jellinek Dániel Fotó: Németh Dániel/444

Lényeges pontnak tűnik az anyagban, hogy: „A korábban elsősorban külföldön terjeszkedő Indotek Group döntése jelzés: befektetőként ismét hosszú távú növekedési lehetőséget lát a magyar piacon.”

Az Auchan Magyarország az elmúlt 18 hónapban már az Indotek Group irányításával működött, írják. „Ez idő alatt a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját.”

Idézik Jellineket is, miszerint: „Az elmúlt időszak igazolta, hogy az operatív irányítás átvétele jó döntés volt. Jelentős munka van abban, hogy az Auchan ma erősebb és stabilabb vállalat, mint a folyamat kezdetén. Az Indotek Group az elmúlt években jelentős nemzetközi portfóliót épített és elsősorban külföldön fektetett be, de a hazai piacon ismét érdemi, hosszú távú növekedési lehetőségeket látunk. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett.”

Releváns információ továbbá, hogy „az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti hazai üzlethálózatát”.