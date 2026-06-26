Letartóztatták Fonyód korábbi, fideszes polgármesterét

Egy hónapra letartóztatta Hidvégi Józsefet, Fonyód volt fideszes polgármesterét a Kaposvári Járásbíróság. Az intézkedést a bíróság azzal indokolta, hogy

a gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek veszélye.

A gyanúsított és védője fellebbezett a végzés ellen. A fideszes expolgármestert szerdán a rendőrök előállították és őrizetbe vették.

A gyanú szerint a férfi 2019 és 2023 között polgármesterként olyan, az önkormányzat tulajdonában álló kft. által kötött, elsősorban zöldterület-kezeléshez és területrendezéshez kapcsolódó szerződéseket ellenjegyzett, amikről tudta, hogy színlelt szolgáltatásokra irányulnak, mivel a szerződésekben foglalt munkákat ténylegesen maga az önkormányzati cég vagy más vállalkozók végezték el.

Hidvégi József, Fonyód volt fideszes polgármestere Fotó: Hidvégi József facebook

A gyanúsított által ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel álló személyek – köztük a fia ügyvezetése alatt álló cég – szerepeltek szerződő félként. A módszerrel a férfi a cégnek 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

A férfit pénzmosás gyanújával is kihallgatták a nyomozó hatóságok, mivel a gyanú szerint rávette egyik rokonát, hogy működjön közre egy olyan bankszámla megnyitásában, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhettek. A kifizetések után pedig arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára érkező több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében. (via MTI)