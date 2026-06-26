Meghalt az egykori orosz védelmi miniszter, akinek egy ideig arra is jó esélye volt, hogy Putyin átmeneti utóda legyen

Meghalt Szergej Ivanov, számolt be a hírről a Meduza. Oroszország egykori védelmi minisztere 73 éves volt.

Szergej Ivanov az elmúlt évtizedek egyik legbefolyásosabb orosz csinovnyikja volt. Számos pozícióban feltűnt, első miniszterelnök-helyettes, miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter, a nemzetbiztonsági tanács titkára és az elnöki adminisztráció vezetője is volt.

Szergej Ivanov 2020 júniusában Fotó: PAVEL GOLOVKIN/AFP

2016 óta mostanáig az elnök természetvédelmi és közlekedési kérdésekért felelős különmegbízottjaként dolgozott, de a nemzetbiztonsági tanácsnak is tagja maradt.

2007-ben, amikor Vlagyimir Putyin az akkor még érvényes alkotmányos előírások miatt egy ciklus erejéig átadni kényszerült az elnöki pozíciót, sokáig őt tartották a legesélyesebb átmeneti utódnak. A nagyfőnök és az apparátus azonban végül Dmitrij Medvegyev mellett döntött.