Pokoli hőkupola – 39 fok lesz szombaton Lyonban, elhalasztják a Pride-menetet

Elmarad a lyoni Pride a Franciaországban napok óta tomboló hőség miatt, írja a Le Figaro értesülésére hivatkozva a Telex. Az eseményt szeptemberre halasztják.

A hőség miatt a sok tízezres rendezvény nagy kockázatot jelentene, miközben a sürgősségi és mentőszolgálatok így is túlterheltek – indokolták közleményükben a halasztást a szervezők.

Gyerekek hűsölnek egy lyoni szökőkútban Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Lyonban szombaton 39 fok lesz, a franciaországi helyzet pedig összességében egészen extrémmé vált az elmúlt napokban. Párizsban például szerdán 40,9 Celsius-fokkal júniusi melegrekord dőlt, de csütörtökön ismét 40 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet.

Az Európát sújtó pokoli hőkupola szombaton Magyarországra is ideér – ez a napja a Budapest Pride-nak is –, nálunk hétfőre várható az abszolút hőségrekorddöntés.