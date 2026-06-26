Pokoli hőkupola – 39 fok lesz szombaton Lyonban, elhalasztják a Pride-menetet

külföld

Elmarad a lyoni Pride a Franciaországban napok óta tomboló hőség miatt, írja a Le Figaro értesülésére hivatkozva a Telex. Az eseményt szeptemberre halasztják.

A hőség miatt a sok tízezres rendezvény nagy kockázatot jelentene, miközben a sürgősségi és mentőszolgálatok így is túlterheltek – indokolták közleményükben a halasztást a szervezők.

Gyerekek hűsölnek egy lyoni szökőkútban
Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Lyonban szombaton 39 fok lesz, a franciaországi helyzet pedig összességében egészen extrémmé vált az elmúlt napokban. Párizsban például szerdán 40,9 Celsius-fokkal júniusi melegrekord dőlt, de csütörtökön ismét 40 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet.

Az Európát sújtó pokoli hőkupola szombaton Magyarországra is ideér – ez a napja a Budapest Pride-nak is –, nálunk hétfőre várható az abszolút hőségrekorddöntés.

külföld hőkupola lyon pride hőhullám halasztás
Kapcsolódó cikkek

41,9 fok – ennyi az abszolút magyar hőségrekord 2007 óta, de bőven benne van a pakliban, hogy hétfőtől már több lesz

Közelít a pokoli hőkupola.

Gazda Albert
belföld

A hőség miatt betiltják Párizsban a közterületi alkoholfogyasztást

A tilalom pénteken délben lép életbe, a párizsi rendőrfőnök szerint azért van szükség erre, hogy csökkentsék a kórházakra nehezedő nyomást.

Benics Márk
időjárás