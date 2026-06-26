Továbbra is rengeteg hatékony drónjuk lehet az ukránoknak, egyetlen éjszaka alatt 600-at küldtek rá Oroszországra

Június 26-ára virradóra tömeges dróntámadást indítottak az ukrán fegyveres erők Oroszország különböző régiói ellen. Egyik fő célpontjuk Tula megye volt, ahol vegyi üzemet és erőművet lőttek, itt több helyen tüzek keletkeztek. A megyei kormányzó szerint 157 drónt szedett le csak az orosz légvédelem.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint az orosz főváros közelében 47 drónt semmisítettek meg, hogy az ukránoknak hányat sikerült célba juttatniuk, arról nem beszélt.

Az orosz védelmi minisztérium jelentésében az áll: a légvédelem összességében 660 ukrán drónt fogott el az ország 12 különböző régiójában, a Krím-félszigeten, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.

Moszkvai állapotok 2026. június 18-án Fotó: -/AFP

Mindeközben Volodimir Zelenszkij bejelentette: aláírta az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU Oroszország elleni 40 napos akciótervét, melynek célja, hogy rábírják az agresszort a háború befejezésére. Hogy ez pontosan mit jelent, az a Meduza összefoglalója szerint nem világos. Tény, hogy az SZBU a háború kezdete óta komoly részt vállal az Oroszország elleni titkosszolgálati és katonai műveletekből is.

Ukrajna az utóbbi hetekben mind nagyobb erőkkel támadja Oroszországot és azon belül Moszkvát, nem ez az első eset, ennek keretei közt egyetlen nap alatt több száz drónt indítottak el. A leglátványosabb támadást múlt csütörtökön hajtották végre az orosz főváros ellen. „Ha Ukrajna égni fog, akkor égni fog Moszkva is” – kommentálta akkor a fejleményeket Zelenszkij.